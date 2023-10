Nálož slev v PlayStation Store: Elden Ring nebo Red Dead Redemption 2 za pár stovek

Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 4?

Aktuálně koupíte třeba kovbojské Red Dead Redemption 2 za 527 korun

Cena významně klesla také u jedené z nejlepších her loňského roku – Elden Ring

Několik horkých novinek pro PlayStation již vyšlo: Mortal Kombat 1, nové ročníky sportovních her, také Payday 3 nebo soulsovské Lies of P. Dychtivě se očekává ještě další nálož pecek, třeba nový Spider-Man 2 nebo Alan Wake 2. Nyní, v průběhu října, se však oficiální obchod s digitálními kopiemi her pro PlayStation oděl do podzimních barev a nabízí několik velmi zajímavých slev.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.

Red Dead Redemtion 2

Sleva: 67 % (původní cena 1 599 Kč, nyní 527,67 Kč)

Žánr: western akce s otevřeným světem

western akce s otevřeným světem Hodnocení Metacritic: 97/100

97/100 Platnost slevy: do 26. října 2023

Kovbojskou akci Red Dead Redemption 2 od videoherních mágů ze studia Rockstar asi netřeba dlouze představovat. Jedná se o příběhový prequel k prvnímu dílu, který vyšel pro starší konzole a Nintendo Switch. Navíc jde pravděpodobně o hru s nejkomplexnějším světem, který vývojáři z Rockstar navrhli.

Pokud máte rádi divoký západ, precizní hratelnost, užasnou grafiku a potřebujete vyplnit čas čekání na GTA 6, určitě skočte do Red Dead Redemption 2. Druhý díl sice vyšel pouze pro PlayStation 4, v rámci zpětné kompatibility si jej však můžete zahrát i na PlayStation 5. A za cenu 527 korun by byla škoda tuto hru nekoupit.