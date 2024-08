Nálož slev v Nintendo Store: legendární Crash Bandicoot, kolekce Borderlands a závody WRC

Léto je v plném proudu a vy nemáte na Nintendu co hrát? Naštěstí jsou tady skvělé slevy na špičkové hry, které byste rozhodně neměli minout. Za zmínku stojí kupříkladu skvělý Crashiversary Bundle známé hry Crash Bandicoot, kompletní kolekce Borderlands, které se nedávno dostane také do našich kin nebo třeba trojice závodních her WRC. Fanoušci tenisu si poté na své přijdou ve hře AO Tennis 2 a Potterheads by neměli zmeškat zajímavou slevu na Hogwarts Legacy. Co si zahrajete jako první?

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle

Sleva: 60 % (původní cena 3123 Kč, nyní 1250 Kč)

Žánr: akční/plošinovka

Hodnocení Metacritic: 80/100 (Crash Bandicoot 4)

Platnost slevy: do 9. srpna 2024

Kdo by neznal ztřeštěného vačnatce jménem Crash, který byl svého času ikonou prvního PlayStationu. Ten se před časem vydal také na konkurenční platformy, přičemž jsme se dočkali nejen remasteru původních dílů, ale také zcela nového přírůstku s podtitulem It’s About Time. Pokud jste tyto akční plošinovky ještě nehráli, nyní máte skvělou příležitost sfouknout všechny tituly v rámci jednoho bundlu.