Nálož novinek od Qualcommu: Wi-Fi 6 i 5G modem řízený umělou inteligencí

Veletrhu MWC se zúčastnila i americká společnost Qualcomm. Ta do Barcelony přivezla ukázky některých technologií, s nimiž se budeme setkávat v příštích generacích mobilních zařízení. Těšit se můžeme na ještě rychlejší mobilní internet nebo kvalitnější bezdrátové audio.

Modem, který řídí umělá inteligence

Pravděpodobně hlavní novinkou se stal mobilní 5G modem nazvaný Snapdragon X70. Jedná se o nástupce loňského modemu X65, který jako první nabídl teoretickou stahovací rychlost až 10 Gbps. V této disciplíně Qualcomm žádný pokrok neučinil, soustředil se však na jiné věci.

Snapdragon X70 Modem-RF System: World’s First 5G AI Processor

Snapdragon X70 je totiž první modem společnosti, který díky vlastnímu 5G AI procesoru využívá ke zlepšení výkonu strojové učení a umělou inteligenci. Uživatel například pocítí zlepšení při výběru sítě a nastavování antén (především v pásech mmWave), díky čemuž získá lepší pokrytí a sílu spojení. Pole Qualcommu dokáže Snapdragon X70 využít jakékoliv zdroje spektra, které jsou zrovna v daný okamžik v dispozici. Díky pokročilému 4nm výrobnímu procesu má také modem nabídnout lepší energetickou efektivitu.

Qualcomm by měl zahájit dodávky Snapdragonu X70 svým partnerům v druhé polovině letošního roku, v prvních komerčně dostupných zařízeních by se měl nový modem objevit do konce roku. Je možné, že jej uvidíme například v příští generaci iPhonů, stejně tak je možné, že jej Qualcomm integruje do nástupce současného vlajkového čipsetu Snapdragon 8 Gen 1.

FastConnect 7800 přináší Wi-Fi 7

Qualcomm nezapomíná ani na ostatní druhy sítí, proto představil čip FastConnect 7800, který jako první přináší podporu standardu Wi-Fi 7. Ten sice ještě nebyl dokončen a schválen, FastConnect 7800 s ním nicméně počítá. Qualcomm slibuje propustnost až 5,8 Gbps, velmi nízkou latenci 2 ms a také až o polovinu nižší spotřebu než má Wi-Fi 6.

Snapdragon Connect jako důkaz o kvalitním připojení

Další představenou novinkou se stala platforma Snapdragon Connect pro mobilní zařízení. Jedná se v podstatě jenom o „nálepku“, kterou uvidíme na zařízeních splňujících určité vlastnosti, především v oblasti bezdrátových sítí. Pokud si koupíte zařízení s označením Snapdragon Connect, můžete se těšit na podporu moderních standardů bezdrátových sítí 5G, Wi-Fi a Bluetooth, které zajistí spolehlivé připojení, multigigabitové rychlosti apod.

Snapdragon Connect: Best-in-Class 5G, Wi-Fi, and Bluetooth

Snapdragon Connect neuvidíte pouze na smartphonech, ale prakticky na všech zařízeních, ve kterých budou osazené čipsety od Qualcommu – AR/VR soupravy, automobily, počítače, tablety atd.

Ještě kvalitnější bezdrátové audio

Poslední novinkou od Qualcommu jsou nové audio platformy S5 a S3 postavené nad technologií Snapdragon Sound. Obě slibují podporu 16bitového (44,1 kHz) bezztrátového formátu v CD kvalitě, nahrávání sterozvuku skrze sluchátka nebo vícebodové bezdrátové připojení skrze Bluetooth.

Platforma rovněž disponuje podporou speciálního herního režimu, u kterého má být velmi nízká latence 68 ms a energeticky úspornější chod. Součástí je i třetí generace aktivního potlačení hluku.

Jako první se této technologie objeví v řadě Xiaomi 12 a IQOO 9, v druhé polovině letošního roku ji pak najdeme v dalších zařízeních.