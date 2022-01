Nálož novinek od Googlu: Android si lépe porozumí s Windows, automobily a dalšími zařízeními

S rostoucím počtem chytrých zařízení vzniká potřeba jejich snadné vzájemné komunikace, což může být mnohdy oříšek. Zatím stále platí, že nejlépe si spolu rozumí zařízení jedné značky, ovšem to chce Google v blízké budoucnosti změnit. V rámci veletrhu CES Google představil hromadu řešení, jak usnadnit párování a komunikaci zařízení s operačním systémem Android s konkurenčními platformami a zařízeními.

Rychlé párování a snadná komunikace napříč všemi produkty

Jedním z tímto řešení je funkce Fast Pair, která zabezpečuje rychlé párování mezi smartphony a vybraným příslušenstvím. Google nyní spolupracuje se společnostmi Intel, Acer a HP, aby funkci rychlého párování dostal nativně do počítačů s Windows. Toto řešení by pak mělo nejen zabezpečit rychlé spojení, ale rovněž vzájemnou synchronizaci textových zpráv či snadné přenášení souborů skrze funkci Sdílení nablízku. První počítače s Windows by se měly těchto nových funkcí dočkat do konce letošního roku.

Google chce rovněž svoji funkci rychlého párování přinést do dalších produktů, například do chytrých televizorů, zábavních systémů v automobilech, nositelného příslušenství apod. Za pár týdnů se tuto funkci naučí i Chromebooky, které například dokáží rozpoznat v blízkosti bezdrátová sluchátka a připojit je na jedno kliknutí.

V příštích měsících by měla funkce rychlého párování dorazit i na Google TV nebo Android TV, především k rychlému připojení bezdrátových sluchátek. Pozadu nezůstanou ani zařízení chytré domácnosti s podporou Matter, které půjde snadněji připojovat do sítě Google Home a do doprovodných aplikací.

Přelétávejte mezi zařízeními jako včelka

Google chce také zabezpečit plynulý přechod mezi zařízeními. Ve svém blogovém příspěvku například zmiňuje technologii inteligentního přepínání zvukových výstupů. Jako příklad je uvedena situace, že používáte tablet a sluchátka ke sledování filmu a zazvoní vám telefon. Jakmile přijmete hovor, film na tabletu se pozastaví a hovor se přepne z telefonu přímo do sluchátek. Po dokončení hovoru se pak opět film spustí včetně zvuku do sluchátek.

Odemkněte auto s mobilem v kapse

V současnosti můžete vybrané smartphony s Androidem používat jako digitální klíč k některým automobilům, který lze použít k odemykání, zamykání i startování. Koncem tohoto roku nebude nutné pro tyto činnosti vůbec vytahovat z kapsy, vše obstará technologie UWB. Klíče k automobilu navíc bude možné sdílet s rodinou, přáteli a dalšími lidmi, kterým chcete půjčit auto. Google aktuálně pracuje na tom, aby funkci rozšířil na větší množství smartphonů a automobilů.

S vybranými elektromobily značky Volvo (další značky budou následovat) navíc budete moci na dálku komunikovat hlasem. Skrze příkaz hej, Google si budete moci automobil předehřát nebo vychladit, popřípadě se můžete dozvědět, kolik mu zbývá kapacity baterie.

Chromebooky naváží s Androidem bližší vztah

Kromě funkce rychlého párování se Chromebooky naučí další novinky pro spolupráci s Android telefony; například z nich dokáží „vytáhnout“ vybraná data, jako jsou přihlašovací údaje, popř. hesla k Wi-Fi. Chromebooky (a také tablety s Androidem) rovněž půjde rychle odemykat skrze hodinky s platformou Wear OS.

A to není všechno. Později v tomto roce budete moci zrcadlit aplikace z vašeho telefonu na displej Chromebooku bez toho, aby byla obě zařízení v přímé blízkosti. Do telefonního hubu také přibyde složka s naposledy pořízenými fotkami, aby byly na Chromeboocích snadno dostupné.

Chromecast v dalších zařízeních

Další chystanou novinkou je integrace protokolu Chromcast do většího množství zařízení. V současnosti jej podporují například vybrané reproduktory od Nest a dalších značek, brzy by se měly přidat chytré reproduktory a soundbary Bose.

Z úsilí Google je patrné, že by chtěl donutit všechna zařízení komunikovat mezi sebou podobně jako v ekosystému Apple. Přestože by všechny představené novinky měly dorazit v průběhu letošního roku, doufáme, že Google ve svém úsilí nepovolí ani v dalších letech.