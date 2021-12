Nákupní rádce: vybíráme nejlepší tablety

Už dávno jsou pryč doby, kdy byl o tablety velký zájem. Dnes se jejich výrobě věnuje podstatně méně firem a těch, které stojí za zmínku, je ještě méně. Se zvětšující se úhlopříčkou chytrých telefonů zájem zákazníků postupně klesal a dnes je table spíš specializovaným zařízením, ať už pro práci či jakožto ideální společník pro malé dítě.

V současné době dominují zařízení s úhlopříčkou okolo 10“, nicméně i menší a mírně větší úhlopříčky si na trhu našly své místo. Bohužel tak bohatý výběr, jako tomu bylo ještě před pár lety, nenabízí. To ovšem neznamená, že by nebylo z čeho vybírat.

Před Vánoci se k výběru tabletů uchylují především rodiče menších dětí, pracující, jenž chtějí nahradit velký a těžký notebook, či lidé, pro které je telefon příliš malý, ale notebook příliš velký. Všichni (a nejen) tito zájemci si v našem výběru přijdou na své.

Apple iPad Pro 12.9 (2021)

Když chcete to nejlepší, co se na poli tabletů vyskytuje, nezbývá vám nic jiného, než sáhnout po iPadu Pro 12.9 (2021). Apple přistupuje k tomuto segmentu mírně jinak, ostatně právě jeho první iPad celé odvětví tabletů oživil a začal udávat tempo.

Velkou devízou iPadu Pro je 12,9“ Liquid Retina XDR mini LED displej s rozlišením 2048 x 2732 pixelů (jemnost 265 ppi), Dolby Vision, HDR10, maximální jas 1600 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrový čipset Apple M1 známý z MacBooků, osmijádrovou grafiku Apple, 8 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

O výdrž se stará baterie s kapacitou 40 Wh a podporou 18W nabíjení. Z ostatní výbavy nechybí USB-C Thunderbolt 4, DisplayPort, Bluetooth 5.0, všechny relevantní polohové systémy, 4 stereo reproduktory, magnetický konektor pro nabíjení Apple Pencil a odemykání skrze technologii Face ID. Některé verze taktéž obsahuji slot pro SIM kartu a podporují sítě 5. generace.

Fotoaparát na zadní straně dostal 12 Mpx a clonu f/1.8, přičemž mu asistuje 10Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.4 a 3D ToF LiDAR senzor. Na přední straně je ještě selfie kamera s rozlišením 12 Mpx a clonou f/2.4. Operační systém je iOS 15.

Apple iPad Pro 12.9 (2021) je k dispozici v šedé a stříbrné barvě za cenu 29 490 Kč. za verzi s podporou SIM zaplatíte 31 490 Kč.

Samsung Galaxy Tab S7+

Mezi nejvybavenějšími tablety je pro Apple jediným vážným konkurentem korejský gigant Samsung. Jeho nejvybavenější model Galaxy Tab S7+ uspokojí i potřeby náročného uživatele, který ovšem nechce vstoupit do zlaté klece Applu.

Mezi hlavní taháky Samsungu Galaxy Tab S7+ patří 12,4“ Super AMOLED displej s rozlišením 1752 x 2800 pixelů (jemnost 266 ppi), HDR10+ a 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 865 5G+, grafika Adreno 650, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

O dostatek výdrže se stará baterie s kapacitou 10 090 mAh a podporou 45W nabíjení. Ostatní výbava čítá podporu 5G, Bluetooth 5.0, 4 stereo reproduktory s puncem AKG, USB-C, Wi-Fi 6, všechny relevantní polohové systémy, podpora stylusu S Pen či čtečka otisků prstů ukrytá v displeji.

Hlavní fotoaparát na zadní straně disponuje rozlišením 13 Mpx a clonou f/2.0 a sekunduje mu širokoúhlý objektiv s rozlišením 5 Mpx a clonou f/2.4. Na přední straně se ještě nachází selfie fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.0. Operační systém je Android 11.

Samsung Galaxy Tab S7+ je k dispozici v černé, modré a bronzové barvě za cenu 24 990 Kč, za verzi s podporou 5G zaplatíte 29 990 Kč.

Apple iPad Air (2020)

Apple nemá jen jedno želízko v ohni, čehož je nejlepším důkazem iPad Air. Ten představuje v portfoliu Applu prémiový tablet, který je nicméně více určený pro konzumaci obsahu než seriózní práci, pro kterou se více hodí iPad Pro. I tak má iPad Air rozhodně co nabídnout.

Přednosti iPadu Air jsou 10,9“ Liquid Retina IPS displej s rozlišením 1640 x 2360 pixelů (jemnost 264 ppi) a automatickým přizpůsobením barev True Tone, šestijádrový čipset Apple A14 Bionic, čtyřjádrovou grafiku Apple, 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření.

O dostatečnou výdrž se stará baterie s kapacitou 7606 mAh. Mezi ostatní výbavu patří čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, USB-C, magnetický konektor pro nabíjení Apple Pencil, Bluetooth 5.0, všechny relevantní polohové systémy, Wi-Fi 6 či stereo reproduktory. Na zadní straně se nachází jediný fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a světelností f/1.8, na přední straně se poté nachází selfie kamera s rozlišením 7 Mpx a clonou f/2.0. Operačním systémem je iOS 15 a připlatit si můžete také za verzi s podporou mobilních dat.

Apple iPad Air (2020) je k dispozici v šedé, stříbrné, růžové, modré a zelené barvě za cenu 16 490 Kč, za verzi s podporou mobilních dat poté zaplatíte 19 490 Kč.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

V cenově dostupnějších patrech nabídne Samsung svého favorita v podobě Galaxy Tab S6 Lite. Ten nabízí rozumný kompromis mezi výbavou a cenou, která se drží na přijatelné úrovni.

Mezi klíčové parametry patří 10,4“ IPS displej s rozlišením 1200 x 2000 pixelů (jemnost 224 ppi), osmijádrový čipset Samsung Exynos 9611, grafika Mali-G72 MP3, 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

Baterie dostala kapacitu 7 040 mAh s podporou 15W nabíjení. Ostatní výbava zahrnuje Bluetooth 5.0, všechny relevantní polohové systémy, podporu pro stylus S Pen, USB-C či stereo reproduktory s puncem AKG. Na zadní straně je pouze jeden fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a přední straně dominuje 5Mpx selfie kamera pro videohovory. Operačním systémem je Android 11 a k dispozici je také verze s podporou LTE.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite je k dispozici v černé a modré barvě za 9 490 Kč, verze s podporou LTE poté stojí 10 990 Kč.

Apple iPad 10.2 (2021)

Když se řekne tablet, nejednomu člověku se na první dobrou vybaví právě iPad. Ten se stal synonymem pro tento segment zařízení. Nástupcem úplně prvního iPadu se stal iPad 10.2 (2021), který si už nějaký ten pátek drží známý design a podobně známou cenu.

Základní iPad 10.2 (2021) se pyšní 10,2“ IPS displejem s rozlišením 1620 x 2160 pixelů (jemnost 265 ppi), šestijádrovým čipsetem Apple A13 Bionic, čtyřjádrovou grafikou Apple, 3 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Výdrž dostala na starost baterie s kapacitou 8557 mAh. Ostatní výbava zahrnuje čtečku otisků prstů pod displejem, stereo reproduktory, Lightning konektor, všechny relevantní polohové systémy, Bluetooth 4.2 či 3,5mm audio konektor. Zadní straně dominuje 8Mpx fotoaparát s clonou f/2.4 a na přední straně je selfie kamera s rozlišením 12 Mpx a světelností f/2.4. Operační systém je iOS 15 a k dispozici je také verze s podporou mobilních dat.

Apple iPad 10.2 (2021) je k dispozici v šedé a stříbrné barvě za cenu 9 990 Kč. a za variantu s mobilními daty zaplatíte 13 490 Kč.

Xiaomi Pad 5

Čínský gigant Xiaomi s tablety koketoval už v minulosti, nicméně nikdy se do nich neopřel se stejnou silou, jako to udělal v oblasti chytrých telefonů. Xiaomi Pad 5 je dalším pokusem udělat i v tomto segmentu díru do světa.

Xiaomi Pad 5 se pyšní 11“ IPS displejem s rozlišením 1600 x 2560 pixelů (jemnost 274 ppi), HDR10, Dolby Vision a 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 860, grafikou Adreno 640, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

O výdrž se stará baterie s kapacitou 8720 mAh a podporou 33W nabíjení. V případě ostatní výbavy lze zmínit 4 stereo reproduktory, Bluetooth 5.0 nebo USB-C.

Hlavní fotoaparát na zadní straně dostal rozlišení 13 Mpx a světelnost f/2.0, selfie fotoaparát na přední straně dostal pro změnu rozlišení 8 Mpx a clonu f/2.0. Operačním systémem je Android 11.

Xiaomi Pad 5 je k dispozici v černé a bílé barvě za cenu 8 990 Kč.

Realme Pad

Ani Realme nechce zůstat v segmentu tabletů pozadu. Čínský dravec na to jde podobně jako v případě telefonů, tedy skrze nižší střední třídu. Mezi cenově dostupnými tablety příliš mnoho konkurence není, což Realme jistě plně vyhovuje.

Realme Pad dostal 10,4“ IPS displej s rozlišením 1200 x 2000 pixelů (jemnost 224 ppi), osmijádrový čipset MediaTek Helio G80, grafiku Mali-G52 MC2, 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

Výdrž má zajistit baterie s kapacitou 7100 mAh a podporou 18W nabíjení. Z ostatní výbavy nechybí 4 stereo reproduktory, 3,5mm audio konektor, USB-C, Bluetooth 5.0 a všechny relevantní polohové systémy. Fotoaparát na zadní straně dostal 8 Mpx a selfie kamera pro videohovory se může pochlubit stejným 8Mpx rozlišením. Operační systém je Android 11.

Realme Pad je k dispozici v šedé barvě za cenu 5 590 Kč.