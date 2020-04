Náhodný crossplay udělal z klasiky Jedi Academy konzolová jatka

Klasická PC akce Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy z roku 2003 před pár dny dorazila na konzole PS4 a Switch, zážitek ze hry však konzolovým hráčům kazí něco, s čím rozhodně nepočítali. Počítačoví hráči totiž přišli na to, jak na konzolích zprovoznit crossplay hraní, a tak se „míchají“ do multiplayerových her a doslova v nich masakrují své nezkušené protivníky.

Podle příspěvku hráče na Switchi jménem Max Payment, který byl zveřejněn na fórech videoherní diskusní stránky ResetEra, je aktivace „nedobrovolného“ crossplaye jednoduchá: stačí prý vzít adresu IP serveru z konzolového multiplayerového zápasu, který je na konzolích jasně viditelný, zadat ji do prohlížeče PC serveru a připojit se do hry. Někteří konzoloví hráči si také stěžují, že PC hráči je otevřeně urážejí.

I think we’d all rather you patch out the IP address being displayed, change the IPs, and do all you can from PC players from entering the servers. Please look into it. It’s ruining the experience for the new console players.

— JKHub (@JediKnightHub) March 28, 2020