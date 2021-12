Nahlédněte do útrob Apple Watch s těmito unikátními tapetami

Zvolit si svou vlastní tapetu patří mezi jednu z prvních věcí, které čerství majitelé nových zařízení udělají. Zatímco nekteří volí fotografie svých blízkých, jiní zase sázejí na výchozí tapetu daného zařízení.

Takzvané rentgenové a průhledové tapety patří mezi oblíbené nejen u uživatelů iOS. Obrázky odhalující vnitřní uspořádání komponent bodují především u technicky zaměřených majitelů chytrých telefonů, které pohled na baterii, čipset a základní desku rozhodně neurazí.

Server iFixit přinesl sérii tapet pro chytré hodinky Apple Watch Series 7, jež dávají nahlédnout do útrob hodinek, aniž byste je museli rozebírat. Tapety jsou určeny jak pro 41mm verzi, tak pro 45mm verzi, a zahrnují jak rentgenový, tak pohled na vnitřní rozložení.

Jak si nastavit vlastní tapetu na Apple Watch?

Nejprve si stáhněte vybranou tapetu do svého iPhonu. Tu následně najdete v sekci Nedávné, kde je potřeba stažené snímky označit srdíčkem jako své oblíbené. Apple Watch využívají ve výchozím stavu fotografie z Oblíbených – pokud jste složku pro sdílení fotografií s Apple Watch změnili, umístěte snímky do této složky. Nyní v aplikaci Watch vyberte položku Ciferníky, zde najděte ciferník s vlastními fotkami a přidejte jej do svých Apple Watch.