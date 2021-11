Nabíječka AirPower nepatří do propadliště dějin, Apple jí chce stále vyrobit

Pamatujete si na bezdrátovou nabíječku AirPower? Když jí Apple v září 2017 představil, asi nikoho nenapadlo, o jak veliký problém z konstrukčního hlediska půjde. Nabíjet až tři zařízení současně bez ohledu na to, kam je na nabíjecí podložku odložíte, je zkrátka větší výzva, než si Apple dokázal původně přiznat. Nakonec musel gigant z Cupertina celý projekt v březnu 2019 odpískat.

Podle uznávaného novináře Makra Gurmana z Bloombergu ale Apple neřekl ohledně AirPower poslední slovo. Gurman tvrdí, že Apple stále hledá možnost, jak vyrobit nabíječku, která by co nejvíce odpovídala projektu AirPower, tedy takovou, co by zvládla bezdrátově nabíjet tři zařízení současně: iPhone, Apple Watch a AirPods.

Apple v případě nabíječky AirPower ještě nehodil flintu do žita

Gurman se domnívá, že Apple zkoumá „bezdrátové nabíjení zařízení na kratší a delší vzdálenosti,“ přičemž experimentuje také také se „vzájemným nabíjením svých zařízení.“ Jinými slovy se Apple pokouší znovu objevit reverzní bezdrátové nabíjení, které někteří výrobci, jako třeba Samsung, považují u svých vlajkových modelů za standard. O nasazení reverzního bezdrátového nabíjení u iPhonů se spekulovalo už dříve, nicméně zatím se Apple k jejímu nasazení neodhodlal. Určitě ale nepochybujeme, že jakmile se tak stane, půjde opět o „revoluční“ funkci.