Na Steamu opět najdete hry od Ubisoftu. Velký návrat odstartuje Assassin’s Creed Valhalla

Videoherní obr Ubisoft se po více než třech letech vrací na distribuční platformu Steam. Naposledy, a to na začátku roku 2019, tam francouzský vydavatel zpřístupnil motocyklovou ztřeštěnost Trials Rising. Jako první od přerušení pauzy do obchodu od Valve zamíří předloňský Assassin’s Creed Valhalla. Kromě něj dojde také na budovatelskou strategii Anno 1800 a bezplatný sportovní titul Roller Champions. Zda se uživatelé Steamu dočkají dalších zde dosud nevydaných her, například exotické střílečky Far Cry 6, však Francouzi odmítli potvrdit.

Když nejde zákazník za vydavatelem…

„Neustále sledujeme situaci na trhu, abychom mohli naše hry přinášet hráčům bez ohledu na platformu,“ řekla k uvedené příležitosti tisková mluvčí Ubisoftu Jessica Roache pro magazín The Verge. Není žádným tajemstvím, že vydavatelský dům opustil Steam ve prospěch vlastního Ubisoft Connect (dříve UPlay), respektive konkurenčního Epic Games Store, který v začátcích vyplácel vydavatelům miliony dolarů výměnou za exkluzivitu.

Například zmíněnou strategii Anno 1800 Ubisoft krátce prodával i na Steamu, avšak po přechodu k Epicu titul ze zdejší nabídky stáhnul. Na prodejní stránce se poté objevila poznámka, že se vydavatel rozhodl upřednostnit konkurenční obchod.

Všichni už jsou na Steamu

Nejedná se přitom o první podobný návrat. Po čtyřleté odmlce na Steamu opět zakoupíte nejnovější díl Call of Duty a před časem se na oblíbenou platformu vrátila také Bethesda, která ji opustila ve snaze prorazit s vlastním digitálním obchodem. Popularita Steamu tak nadále stoupá. Před měsícem se mu vůbec poprvé podařilo překonat hranici třiceti milionů aktivních hráčů.