Na produkty Niceboy padly velké slevy. Levnější jsou o stovky až tisíce korun

Tuzemská značka Niceboy se za poslední roky významně prosadila. Vděčí za to zejména svým povedeným sluchátkám a reproduktorům, které zaujmou skvělým poměrem cena/výkon. Prakticky všechny jsou nyní ve slevě v rámci akce Niceboy Week, která platí do nedělní půlnoci. Zlevněných je více než 40 produktů a my jsme pro vás vybrali čtveřici těch nejzajímavějších.

Niceboy RAZE 3 Titan

Bestsellerem je reproduktor RAZE 3 Titan zlevněný o téměř polovinu na 1 592 Kč (dříve 2 990 Kč). Jedná se stále o poměrně kompaktní reproduktor s nezanedbatelným výkonem 50 W a kvalitním zvukem s technologií MaxxBass. Na jedno nabití vydrží až 15 hodin, nabízí funkci powerbanky a kromě přehrávání z micro SD karty či USB flash disku má také integrovanou funkci FM rádia. A navíc mu nechybí ani voděodolnost díky certifikaci IP67.

Niceboy X-fit Watch Pixel

Pokud hledáte cenově přijatelné ale stylové chytré hodinky, pak by vám neměli uniknout X-fit Watch Pixel, které jsou nyní zlevněné na 1 112 Kč (dříve 1 390 Kč). I za takto nízkou cenu totiž nabízí nespočet funkci, včetně měření okysličení krve, krevního tlaku, monitoringu spánku a samozřejmě i počítání kroků, ušlé vzdálenost a hlídání srdečního tepu. Hodinky na jedno nabití vydrží 10 dní a jsou voděodolné.

Niceboy HIVE 3 Prodigy

Do třetice v našem výběru nesmí chybět náhlavní sluchátka HIVE 3 Prodigy jen za 792 Kč (dříve 1 990 Kč). Ta nabízí až 32hodinovou výdrž na jedno nabití, rychlé nabíjení, čistý zvuk s technologií MaxxBass a také částečnou voděodolnost díky stupni krytí IPX4. Kromě toho jsou lehká, pohodlná, mají nastavitelné náušníky a lze je složit pro snadnou přepravu.

Niceboy Hive pods 2

Na závěr zde máme kompletně bezdrátová špuntová sluchátka HIVE Pods 2 se skvělou výdrží 7 hodin (s pouzdrem až 35 hodin), voděodolností, dotykovým ovládáním a kvalitní zvukovou reprodukcí díky technologii MaxxBass. Potěší také chytrá tlačítka přímo na sluchátcích a funkce automatického párování, kdy se sluchátka sama spárují s telefonem po vytažení z boxu. Sluchátka jsou zlevněná na 1 192 Kč (dříve 2 490 Kč).