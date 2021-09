Na levné Samsungy má příští rok zamířit klíčová funkce z oblasti focení

V oblasti levných smartphonů drtivě vítězí čínské značky, neboť v papírové disciplíně cena/výkon nabízí víc než stejně drahá korejský konkurence. Samsung si je tohoto nedostatku vědom, a proto chystá pro své levnější telefony vylepšení, které sice na papíře nebude vypadat tolik „sexy“, ale ve výsledku by mohlo přinést značné zlepšení.

Optická stabilizace pro všechny „áčka“

Podle korejských zdrojů má Samsung v plánu do všech smartphonů v modelové řadě Galaxy A doplnit optickou stabilizaci hlavního fotoaparátu. To je prvek, který dosud korejský výrobce nasazoval do svých vlajkových lodí a vybavenějších „áček“, v letošním roce však tuto tradici narušil vydáním smartphonu Galaxy A22 s cenou okolo 5 000 korun.

Optická stabilizace v levných smartphonech by mohla zlepšit zejména fotografie pořízené za zhoršeného osvětlení, což by mohl být důrazný argument proti čínské konkurenci. Otázkou však je, jak moc by se přidáním tohoto prvku navýšila cena telefonu; odhaduje se, že samotný fotoaparát s OIS je zhruba o 15 procent dražší než bez ní.