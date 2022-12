Na internet unikly fotky, které pořídil vysavač Roomba. Mají se uživatelé obávat?

Internetem kolují snímky ženy sedící na toaletě, kterou vyfotil robotický vysavač

Celá situace je o něco méně kontroverzní, než se na první pohled zdá

Jednalo se o testovací kus, nikoliv o model určený do prodeje

Robotické vysavače do našich domácností pouštíme z jednoduchého důvodu – pravidelný úklid nikoho z nás příliš nebaví. Přesto je potřeba se před našimi malými pomocníky mít na pozoru, neboť především ti výkonnější využívají pro navigaci v prostoru kameru. Internetová konektivita pak představuje samozřejmost. Poprask před pár dny vzbudil snímek ženy sedící na záchodě, který se objevil na sociální síti Facebook. Zdrojem fotografie byl překvapivě robotický vysavač Roomba od značky iRobot.

Sdílí robotické vysavače informace bez vašeho vědomí?

Na první pohled senzacechtivá zpráva má poměrně jednoduché vysvětlení. Robotické vysavače Roomba využívají integrovanou kameru především k analýze překážek a místností, na základě čehož vylepšuje svůj algoritmus a zefektivňuje úklid. Díky tomu se firma iRobot se svými produkty drží na špičce segmentu a její produkty patří mezi nejoblíbenější a nejspolehlivější.

Majitelé vysavačů Roomba nicméně nemusí propadat panice, jejich robotický pomocník s nejvyšší pravděpodobností nic podobného nedělá. Podle společnosti iRobot, která populární vysavače vyrábí, se v tomto případě jednalo o testovací kusy, které byly zapůjčeny zaměstnancům pro domácí testování. Zároveň jim za to byla přislíbena finanční odměna, tudíž rozhodně nepřišli zkrátka. Běžní uživatelé mohou údaje o úklidu a překážkách rovněž s firmou sdílet a tím přispívat k vylepšení algoritmu, nicméně v tomto případě je potřeba ručně v aplikaci odesílání dat povolit – ve výchozím stavu Roomba nic nikam nesdílí.

Problém nastal v tom, že nasbíraná data z domácností zaměstnanců poté robot odesílá směrem ke kontraktorům, kteří informace zpracovávají a vyhodnocují. Právě zde byl kámen úrazu – někteří z venezuelských kontraktorů, kteří spolupracovali se startupem Scale AI, sdíleli nasbíraná data v soukromých skupinách na Facebooku, Discordu a dalších platformách, a to už v roce 2020. Odtud se poté poměrně snadno dostaly do veřejné části sociálních sítí, nicméně z celkového objemu více než 2 milionů snímků se na internet dostalo pouze 15 z nich.

Za pochybení může špatně placený kontraktor

K celé problematice se vyjádřil také generální ředitel výrobce Colin Angle ve svém příspěvku na sociální síti LinkedIn. V něm pochybení ze strany kontraktora přiznává a zároveň dodává, že spolupráce s ním již byla ukončena. Rovněž zdůrazňuje, že data unikla ze speciálně upravených kusů robotických vysavačů Roomba, které byly určeny pro beta testování v domovech zaměstnanců, kteří k tomu svolili.

Snaha o senzaci, za kterou se hnal nejeden bulvární deník, nepadá na úrodnou půdu. Pro iRobot nicméně tato kontroverze přišla v nejméně vhodnou dobu. Společnost totiž aktuálně jedná s Amazonem o převzetí. Jde o obchod ve výši 1,7 miliard dolarů (cca 23,3 miliard korun) a negativní publicita v souvislosti s ochranou osobních údajů je to poslední, co by mohlo úspěšné akvizici pomoci.