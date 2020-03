Na Galaxy S20 Ultra míří velká aktualizace. Víme, jaké přinese novinky

Smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra je nepochybně perfektně vybavené zařízení, do kterého chtěl jeho výrobce napumpovat to nejlepší, co je v současné době možné. Bohužel tento telefon doprovází i některé dětské nemoci, které by měly být odstraněny v příštích aktualizacích.

Podle spolehlivého informátora Maxe Weinbacha by měl příští update přinést opravy následujících problémů:

Přehřívání při bezdrátovém nabíjení

Zamrzání aplikace fotoaparátu

Nestabilní Wi-Fi

Správa baterie

Někteří uživatelé si stěžují i na fotoaparát; Galaxy S20 Ultra prý například tvoří rozmazané autoportréty bez detailů nebo nemá příliš funkční autofokus u zadních kamer. O chystaných opravách těchto nedostatků ale zatím nemáme žádné informace.