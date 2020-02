Na Galaxy S20 si nakonec užijete 120Hz frekvenci i při plném WQHD+ rozlišení

Nedávno představené smartphony z rodiny Samsung Galaxy S20 disponují Dynamic AMOLED displeji s obnovovací frekvencí 120 Hz, bohužel ta je prozatím softwarově omezena pouze při rozlišení Full HD; v nativním Quad HD rozlišení je maximem 60 Hz. Samsung zvolil toto řešení, aby zamezil nadměrnému vybíjení akumulátoru, avšak brzy zřejmě z tohoto omezení vycouvá.

Příští aktualizace, která údajně dorazí v horizontu 1 – 3 měsíců, zpřístupní obnovovací frekvenci 120Hz i při plném rozlišení, tudíž si majitelé telefonů z řady Galaxy S20 budou moci vychutnat své displeje na maximum, byť za cenu častějšího nabíjení.

Samsung is working on optimizing software for WQHD+ 120hz on the S20 series and should release it in the next 1-3 months if all goes well.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 18, 2020