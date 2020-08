Na Chromeboocích brzy spustíme aplikace pro Windows. Díky Parallels

Vlastníte Chromebook a chybí vám na něm některé aplikace pro Windows? Brzy by vaše tužby mohly být splněny. Google totiž spolupracuje s firmou Parallels na vytvoření stejnojmenné aplikace, která nabídne virtualizaci nejen Windows aplikací, ale v případě potřeby rovnou celého prostředí Windows.

Pusťte si na Chromebooku plnotučná Windows 10

Službu Parallels znají zejména uživatelé počítačů Mac, na nichž lze touto cestou rovněž provozovat systém Windows a jeho aplikace. Dá se předpokládat, že na Chromeboocích budou Parallels fungovat obdobně jako na macOS.

Uvnitř aplikace bude možné spustit kompletní systém Windows, potvrzena je i příprava funkce Coherence, která umožní virtualizovaně spustit Windows aplikaci napřímo, jako by se jednalo o aplikaci pro Chrome OS. O bezpečí svých dat se nemusíte obávat, virtualizované prostředí je zcela oddělené od hlavního systému, takže do něj nemůže nijak zasahovat.

Celá tato pozitivní zpráva má dva háčky – zatím se bude jednat o firemní záležitost a bude vyžadovat výkonné Chromebooky. Uživatelé si navíc ještě budou muset obstarat licenci na systém Windows 10. Parallels pro Chrome OS by měly dorazit ještě do konce letošního roku, přičemž někteří obchodníci budou moci službu předinstalovávat přímo na Chromebooky určené do firemního prostředí. Zájemci se mohou již nyní registrovat na této adrese.