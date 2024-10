Motorola má s AI velké plány. Výrazně usnadní každodenní činnosti

Umělá inteligence v podání Motoroly s názvem Moto AI bude ještě chytřejší

Těšit se můžeme například na chytré shrnutí notifikací či automatické objednávky taxíku

Kdy se novinek dočkáme prozatím bohužel nevíme

Dnes prakticky nenajdeme mezi velkými technologickými společnostmi takovou, která by ignorovala současný trend umělé inteligence. Na vlně popularity se chce svést také Motorola, která na konferenci Lenovo Tech World 2024 oznámila hned několik novinek z oblasti AI, které zamíří na jejich chytré telefony. Ty se mají zaměřovat především na lepší interakci s uživatelem, nebo na poskytování personalizované asistence v případech, kdy se to nabízí.

Motoroly budou v budoucnu ještě chytřejší

Umělá inteligence v podání Motoroly s názvem Moto AI byla poprvé představena na loňské konferenci Lenovo Tech World. V té době dceřiná společnost Lenova teprve s umělou inteligencí začínala, nicméně v červnu letošního roku se spojila s Googlem a pro zařízení Razr představila dvě nové funkce, konkrétně Moto Magic Canvas (generátor obrázků) a Style Sync (tvůrce tapet).

Nyní se chce Motorola posunout zase o krok dále, avšak pokud se nových funkcí už nemůžete dočkat, musíme vás zklamat – alespoň dočasně budou totiž dostupné pouze pro beta testery, přičemž tento program bude k dispozici jen pro pozvané.

Moto AI dostane podporu velkých akčních modelů, které pomůže zařízením lépe pochopit, jak daný uživatel s přístrojem pracuje a umožní jim komunikovat přirozeným jazykem. Kuřpíkladu bude uživatel moci telefon požádat o objednání ledové kávy, přičemž Moto AI automaticky vyhledá nejbližší kavárnu, učiní objednávku a následně upozorní uživatele ve chvíli, kdy je jeho objednávka připravena k vyzvednutí. Tato automatizace půjde použít na každodenní úkoly.

Mezi další možnosti umělé inteligence, které Motorola prezentovala na konferenci, patří třeba prompt Catch Me Up, který shrnul veškerou komunikaci z došlých notifikací, příkaz Pay Attention, jenž pomáhá se zapamatováním klíčových informací z hovorů bez nutnosti si je zapisovat či prompt Remember This, který umožňuje zaznamenat momenty nebo události na displeji jen s pomocí jednoduchého příkazu.

Podle Motoroly bude v budoucnu umět Moto AI také automatizovat denní rutiny, například automaticky nastavovat budíky či vytvářet vlastní personalizované hudební playlisty. Bohužel se společnost nepochlubila s tím, kdy se těchto vychytávek dočkáme v ostrém provozu.