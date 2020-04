Motorola Edge+ má skvělou výbavu: 12 GB RAM, 6K video, 5G a 5000mAh baterii

Motorola si na dnešní večer naplánovala představení svého nejvybavenějšího modelu pro rok 2020. Ani tentokrát se ale podobu a parametry nepodařilo uhlídat a na internet tak unikly kompletní informace. Model Motorola Edge+ nabízí špičkovou hardwarovou výbavu v čele se 108Mpx fotoaparátem, 12 GB RAM, podporou 5G sítí a 5000mAh baterií. Cenu ale výrobce nastavil hodně sebevědomě.

Motorola Edge+ nabízí 108Mpx fotoaparát i podporu záznamu v 6K rozlišení

Srdcem smartphonu je Snapdragon 865, který doplňuje 12 GB RAM a podpora 5G

V USA se začne prodávat 14. května za 999 dolarů

Motorola Edge+ je smartphone, se kterým se značka chce vrátit zpět mezi high-endová zařízení. Název Edge je použitý proto, že telefon disponuje 6,7palcovým OLED displejem s výraznějším zaoblením na bocích. Zobrazovací panel disponuje Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz, což je dle mého ideální kompromis mezi standardními 60 a 120 Hz (z hlediska energetické náročnosti). Do displeje se schovala i čtečka otisků prstů.

Software od Motoroly navíc boky telefonů využívá k možnosti spustit oblíbené aplikace (podobně, jako to nabízí One UI od Samsungu), nicméně pokud by vám to nevyhovovalo, můžete si funkce spojené s dotykem na zaoblení displeje jednoduše vypnout. Ve výbavě rovněž potěší dvojice stereo reproduktorů či klasický 3,5mm audio výstup pro připojení sluchátek.

https://youtu.be/7cXaiprn1E4 Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Motorola Edge Plus (https://youtu.be/7cXaiprn1E4)

Výkonný čipset & podpora 5G

Výkon dodává čip Snapdragon 865, kterému sekunduje slušných 12 GB RAM (LPDDR5). Slot na paměťové karty chybí, nicméně díky 256GB interní paměti (UFS 3.0) by to ničemu nemělo vadit. Motorola Edge+ se pyšní i podporou 5G sítí, což ale pro uživatele v České republice a na Slovensku zatím není nijak využitelné.

Hardwarové parametry Motorola Edge+ Systém: Android 10 Rozměry: 161,07 × 71,38 × 9,6 mm , Hmotnost: 203 gramů Čipset: Snapdragon 865, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,8 GHz Kryo 585 RAM: 12 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,7", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 16 Mpx, f/2.2, 13 mm, širokoúhlý, záběr 117° Třetí fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, 3x optický zoom, PDAF, OIS , Přední kamera: 25 Mpx, f/2.0, HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Čtyři oči na zádech i 6K záznam videa

Motorola Edge+ disponuje celkem čtyřmi fotoaparáty. Ten hlavní má rozlišení 108 megapixelů, světelnost f/1.8 a samozřejmě mu nechybí optická stabilizace obrazu. Druhým do počtu je 16Mpx širokáč se světelností f/2.2 a úhlem záběru 117 stupňů; ten navíc využijete i při focení makra.

Třetím v partě je 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu. Poslední z kvarteta je 3D ToF kamerka pro detekci hloubky scény. Přední selfie fotoaparát, který je umístěný v malém výřezu v levém horním rohu displeje má 25 megapixelů (f/2.0).

Při focení z hlavního fotoaparátu můžete využít seskupování okolních pixelů (Quad Pixel Technology), kdy výsledný snímek bude mít 27Mpx rozlišení, ale fotit samozřejmě můžete i na plných 108 Mpx.

I když použitý čipset umožňuje 8K záznam videa, Motorola Edge+ nabízí maximum v podobě 6K videa při 30 fps. I to je ale stále více, než dnes nabízí většina konkurenčních smartphonů.

Rychlé nabíjení a dvoudenní výdrž

Dalším lákadlem je 5000mAh baterie, díky které by měl telefon nabídnout až dvoudenní výdrž. Nezapomnělo se ani na rychlé nabíjení přes USB-C (18W Turbo Power), 15W bezdrátové dobíjení či možnost bezdrátově dobíjet další příslušenství (5W wireless power sharing).

Operačním systémem je aktuální Android 10 v téměř čisté podobě. Doplňkem je balíček funkcí My UX od Motoroly, který vám dovolí si vzhled systému částečně upravit podle svého gusta (ikonky aplikací, barvy, písmo…).

Cena a dostupnost

Motorola Edge+ se nejprve prodávat na americkém trhu, a to za sebevědomých 999 dolarů. Se zahájením prodeje se počítá 14. května. Kdy se dostane do Evropy zatím nevíme, nicméně česká cena by se měla pohybovat někde okolo hranice 27 tisíc Kč. Po oficiálním představení článek doplníme o další nové informace. Celou akci můžete od 18:00 sledovat online přímo na webu Motoroly.