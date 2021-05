Motorola chce telefony dobíjet na dálku. Zatím to zvládne na jeden metr

Bezdrátové nabíjení smartphonů na dálku se blíží. Značka Motorola (kterou ve světě smartphonů používá čínská společnost Lenovo) oznámila v tomto týdnu strategickou spolupráci s firmou GuRu Wireless, Inc. Cílem této spolupráce má být prvenství ve vzdáleném nabíjení smartphonů.

Firma GuRu Wireless, Inc., se již čtvrtým rokem zabývá bezdrátovým přenosem energie na dálku. Využívá k tomu vlastní technologii RF Lensing a milimetrové vlny na frekvenci 24 Ghz, přičemž výhodou tohoto řešení je má být vysoká přesnost a efektivita přenosu. Řešení GuRu má být snadné, bezpečné a sofistikované, výkon je možné upravovat tak, aby vyhovoval potřebám různých druhů zařízení. Zaměstnanci firmy jsou vesměs vědci a inženýři, kteří si stanovili nemalé cíle – chtějí, aby byla bezdrátově šířená energie všudypřítomná stejně jako například signál Wi-Fi.

Lenovo má v plánu použít technologii GuRu ve svých budoucích smartphonech, které by údajně mělo být možné dobíjet na vzdálenost až jednoho metru. Bohužel na technické podrobnosti je v tuto chvíli ještě brzy; nevíme, jak výkonné toto nabíjení bude, nebo zda bude možné telefon nabíjet i během manipulace s ním.

Motorola před nedávnem ukázala demo, u kterého byla základnová stanice schopná dobíjet dva smartphony současně, ovšem vyžadovala přímý dohled; jakákoliv fyzická překážka v cestě nabíjení přerušila.

Motorola has also joined the true wireless charging race. 😍#motorola pic.twitter.com/9lsjle7kjs

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2021