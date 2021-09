Motorkáři pozor. Vibrace z motoru mohou poškodit váš iPhone

Apple v pátek 10. září vydal dokument, který upozorňuje na nežádoucí účinky vibrací motorek na iPhony. Podle Applu není vhodné umisťovat iPhony na motorky výkonnými motory, které působí silné vibrace a mohou tak poškodit některé komponenty telefonů.

Konkrétně se jedná o optickou stabilizaci a automatické ostření fotoaparátu iPhonu. Obě tyto technologie jsou náchylné na dlouhodobé vystavení vibracím o určitých frekvencích a výsledkem pak může být zhoršující se kvalita fotografií i videa. Proto Apple nedoporučuje umísťování iPhonů na motorky ani mopedy.

Je trochu s podivem, že Apple s tímto tvrzením vyrukoval až teď, když optickou stabilizaci i automatické ostření měly už iPhony 6s a 6s Plus. V posledních letech se ale občas objevovali uživatelé, kteří si na podobné problémy stěžovali prostřednictvím různých fór nebo Twitteru.

First ride on the motorcycle and I think I toasted the camera in my iPhone.

8 miles. Crappy design.

— James Chadbourne (@mack505) September 4, 2021