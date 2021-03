MoistureGuard: chytrý český systém, který zachytí úniky vody v domě včas

Budete stavět nebo rekonstruovat? Řešte případné úniky vody nebo nežádoucí kondenzaci včas. Monitorujte úroveň vlhkosti přímo ve stavební konstrukci vašeho domu. Únik vody nebo nadměrná vlhkost v domě je jeden z nejčastějších problémů všech staveb a může nastat z jakékoliv příčiny.

V dnešní době je velmi oblíbenou variantou rodinného domu právě dřevostavba, a to hned z několika důvodů. Rozhodujícím faktorem je rychlá výstavba, zdravé prostředí a úspora energií. Životnost moderní dřevostavby je přitom srovnatelná s životností zděné stavby. Navíc je v případě zatopení rozhodně lehčí odvětrat a odvlhčit právě dřevostavbu než zděný dům. Její vysušení trvá několik týdnů, a ne měsíců jako u zděné stavby.

Jak předejít nákladným opravám

Nicméně i dřevostavbu je důležité monitorovat a případné úniky vody nebo nadměrnou vlhkost včas odhalit. Již přes dvacet stavebních firem, včetně firmy Moravské dřevostavby s.r.o., instaluje do každé své novostavby jako standardní výbavu domu ryze český systém MoistureGuard, který od počátku sleduje úroveň vlhkosti přímo ve stavební konstrukci dřevěného domu a dokáže odhalit i ty nejmenší úniky vody včas.

„Jakmile jsme se o systému MoistureGuard dozvěděli, věděli jsme, že bude součástí všech našich staveb. Je ve standardní výbavě našich domů. Díky němu jsou stavby chráněné a jejich majitelé i my máme klidné spaní,“ říká Aleš Tajbr, ředitel firmy Moravské dřevostavby s.r.o.

Jak to funguje

Systém MoistureGuard byl vyvinut na ČVUT a ve Výzkumném centru pro energeticky účinné budovy (UCEEB). Čidla jsou navržena tak, aby se mohla instalovat přímo do konstrukce. Je tvořen sítí specializovaných senzorů rozmístěných na nejrizikovějších místech v domě jako je koupelna, WC, technická místnost, kuchyň, ale i rovné střechy nebo pod rozvaděčem podlahového topení, kde by mohlo dojít k zatečení. Informace z čidel se sbírají pomocí centrální jednotky, mohou se zobrazovat lokálně nebo se při připojení k internetu automaticky odesílají do cloudového úložiště, kde se pomocí výpočtových algoritmů zjišťuje velikost problému, možné příčiny a kde k úniku vody pravděpodobně došlo.

Jak se čidla instalují

Klidně spát mohou i majitelé rodinného domu u Boskovic, protože mají monitorovací systém na kontrolu vlhkosti MoistureGuard nainstalován. Stavba je realizována právě stavební firmou Moravské dřevostavby s.r.o.

Aleš Tajbr podotýká: „Majitelé domu byli rádi, že je vlhkost konstrukce v jejich domě dlouhodobě monitorována a v případě jejího zvýšení lze snadno a bez větších nákladů případný problém odstranit.“

Jedná se o jednoduchý přízemní dům obdélníkového půdorysu 10×13 m s částečně zastřešenou terasou. Dům disponuje dvěma dětskými pokoji, ložnicí s francouzským oknem na terasu, velkým obývacím pokojem spojeným s kuchyní, koupelnou s toaletou, technickou místností a další samostatnou toaletou. Ozdobou obývacího pokoje bude rohová krbová vložka a velké posuvné okno na terasu. Zastavěná plocha domu je 130 m2 a podlahová plocha 108 m2.

Samotné technické provedení instalace čidel probíhá velmi jednoduše. Prvním podstatným krokem je zakreslení umístění jednotlivých čidel do půdorysu, podle kterého je důležité se orientovat. Všechna čidla jsou označena čísly, která si napíšeme na stěny, a tak nedojde k záměně jejich správného umístění.

Rodinný dům v Boskovicích je osazen dvěma malými čidly HT02 a šesti velkými čidly MHT03, která jsou instalována do prostoru kuchyně, dvě do koupelny, technické místnosti a dvě jsou v prostoru toalety.

Malá Čidla HT02 se používají na měření vlhkosti a teploty svého okolí a používají se na exteriér a interiér. Velká čidla MHT03 měří vlhkost a teplotu ve svém okolí a zároveň měří i vlhkost a teplotu dřevěného konstrukčního prvku pod sebou a instalují se co nejníže do základového prahu stěny, a to buď z horní části trámku do prostoru izolační vaty, anebo z boku do prostoru budoucí podlahy.

Nakonec se připojuje centrální jednotka, v půdorysu označena nulou.

Každá dřevostavba je jedinečná a pro každou je třeba navrhnout vhodný počet čidel, aby se pokryla všechna riziková místa. Můžete si zkusit vyplnit nezávazný poptávkový formulář a vytvořit si vhodné rozmístění čidel na míru vašeho domu.