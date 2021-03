Mobilní covid pas je téměř hotový. Vstupenku do restaurací a obchodů ještě musí schválit vláda

Na půdě Evropského parlamentu se už delší dobu debatuje o zavedení digitálních očkovacích průkazů, které by měly zjednodušit cestování během pandemie. Obdoba tohoto řešení se nicméně připravuje také pro použití uvnitř hranic České republiky. Stát podle Hospodářských novin plánuje řešení, které by zpřístupnilo i doposud uzavřené obchody a služby.

Pro využívání těchto obchodů a služeb by stačilo prokázat se negativním testem starším ne déle než 24 hodin či potvrzením, že jste nemoc již prodělali. Pod vedením státní IT agentury NAKIT už vzniká online očkovací portál občana, na který by negativní testy měly zamířit. Později se připojí také testy na protilátky.

Do budoucna se také můžeme těšit na mobilní aplikaci, která prokazování značně urychlí. O konkrétní podobě a harmonogramu spuštění prozatím vláda dle Hospodářských novin jedná s Hospodářskou komorou a odborovými svazy. Doufejme, že se efektivního elektronického řešení dočkáme co nejdříve. Například v Izraeli či Kataru už taková aplikace funguje a pomáhá tak v boji proti koronaviru.