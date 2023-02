Mobilní Apex Legends končí kvůli nekvalitnímu obsahu. Vrácení peněz se hráči nedočkají

Vývojářské studio Respawn Entertainment ukončí 1. května provoz mobilní verze populární battle-royale střílečky Apex Legends, a to několik týdnů před jejím prvním výročím od uvedení. Společně se hrou pochopitelně zmizí také všechny zakoupené herní předměty, přičemž o vrácení peněz hráči žádat nemohou.

We have made the decision to sunset Apex Legends Mobile.

We're sure you have a lot of questions. For more information on where things are at currently, including an FAQ, please read the blog below.https://t.co/Yjr4EOJnTq pic.twitter.com/4k3dGzOL12

— Respawn (@Respawn) January 31, 2023