Mobile Internet Forum představí mobilní aplikace jako efektivní marketingový nástroj

Zajímá vás svět mobilního internetu? Konference již 8. dubna odhalí byznysové příležitosti, výzvy, ale i hrozby, kterým bude čelit.

Zástupci předních značek jako Kofola, Kozel, Fanta nebo Letiště Praha na konferenci Mobile Internet Forum ukáží, jak lze využít mobilní aplikace jako efektivní marketingový nástroj komunikace s mobilní generací. Uslyšíte trendy v analytice mobilních aplikací a cesty pro mobilní růst v e-commerce, i to, jak nastavit ve firmě mobile-first kulturu. Konference otevře témata jako sledovací kapitalismus, nakládání s citlivými daty a pokusí se zodpovědět na otázku, jaké změny přijdou s očekávanou aukcí 5G sítí a příchodem čtvrtého operátora.

Malá ochutnávka témat

V posledních deseti letech raketově vzrostlo množství mobilních aplikací. Nákupy, služby i hry. Běžný uživatel je zahlcený enormním počtem podnětů. Vyhrávají jednoduché a časově efektivní aplikace. Jak ale takovou aplikaci vytvořit? To vám ukáže Vladimír Bartl, Business Development ve Smartlook.

Připravenost e-commerce firem na mobilní růst je jedním z předpokladů úspěšného podnikání. Alberto Miotti z Google vysvětlí, jak pracovat s novými technologiemi včetně progresivních webových aplikací a platformy Google Pay, a zároveň ukáže, jak konzistentní práce s UX dokáže odstranit rozmanité překážky, které stojí v cestě vašemu rozvoji.

Jak využíváme mobilní internet? Kolik peněz se aktuálně točí v mobilní inzerci? A kdo vládne trhu? Pod hladinu českého mobilního rybníčku vás v tradičním přehledu dat nechá nahlédnout Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

Neomezená data u všech operátorů, chystané aukce kmitočtů, spojování velkých hráčů na českém trhu. Mobilní svět se v roce 2019 otřásal v základech. Co nás čeká letos? A jak to vypadá s nástupem 5G? To bude téma nezávislého konzultanta Ondřeje Malého.

Přijďte si pro nejnovější trendy, inspirujte se úspěšnými aplikacemi a připravte se na budoucnost mobilního internetu na konferenci Mobile Internet Forum 8. dubna 2020 do prostor Konferenční centrum City v Praze. Registrovat se na akci společnosti Internet Info se můžete pohodlně z mobilu.