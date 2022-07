Mobil ve stylu Želvy Ninja? Firma nabízí unikátní úpravu pro váš Pixel 6

Telefony Google Pixel 6 mají vskutku nevšední design. Na ulici nebo v MHD je od jiných telefonů rozeznáte podle panelu s fotoaparáty přes celou šířku zad. Někoho ale napadlo tyto přístroje od konvenční smartphonové produkce odlišit ještě víc – převléknout je do stylu Želvích Ninjů Leonarda, Raphaela, Donatella a Michelangela.

Nutno podotknout, že málokteré mobilní telefony se pro takovou transformaci hodí více než poslední Pixely. Za úpravou stojí společnost Dbrand a speciální želví provedení je dostupné pro modely Pixel 6, 6 Pro a 6a. Modifikace ve stylu zmutovaných želvích bojovníků vyjde zájemce na 24,95 dolaru (720 korun včetně DPH).

Available now for the Pixel 6a: https://t.co/c6UA3lRbhV pic.twitter.com/vHNwMHUEQ7

— dbrand (@dbrand) July 21, 2022