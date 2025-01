Miliony lidí v ohrožení? Hackeři ukradli citlivé informace o pohybu uživatelů

Zhruba na začátku ledna 2025 hackeři prolomili bezpečnostní systémy společnosti Gravy Analytics, jednoho z největších hráčů v prodeji lokalizačních dat. Tato firma shromažďuje informace z mobilních aplikací, které spousta z nás používá každý den a patří mezi ně fitness aplikace, seznamky nebo dokonce hry. Bez vědomí většiny uživatelů však tato data putují dále, většinou k reklamním firmám.

Teď by však údajně měly putovat úplně jinam. Miliony přesných údajů o pohybu jednotlivců se dostaly do rukou neznámých pachatelů. Z analýz je zřejmé, že data zahrnují i citlivé lokality, například blízkost Bílého domu nebo vojenských základen. Je to děsivá představa, protože někdo může mít momentálně detailní přehled o tom, kde jste byli nebo kde jste právě teď.

Visualizing such a massive amount of location data is no easy task.

Google Earth Pro crashed at 500k location points, and our OSINT platform hit its limit at 1.5 million. Even if it is "just" a sample, rendering the entire dataset at once is a real challenge. pic.twitter.com/VTZGjsG79L

— Baptiste Robert (@fs0c131y) January 8, 2025