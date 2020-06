Microsoft zavírá všechny své kamenné prodejny. Navždy

Microsoft v posledních letech rozšiřoval po celém světě vlastní síť kamenných obchodů, aby pro své zákazníky vytvořil podobný nákupní zážitek jako má Apple. Lidé si v nich mohli vyzkoušet všechny druhy zařízení, které Microsoft nabízí. Tento přímý kontakt prodejce se zákazníkem narušila pandemie COVID-19, kvůli které byla většina Microsoft Storů dočasně uzavřena. Namísto otevření však přichází poměrně ledová sprcha – Microsoft tento pátek oznámil, že všechny své obchody zavírá permanentně.

Microsoft ruší všech 83 kamenných prodejen

Redmondská firma tvrdí, že uzavření všech 83 Microsoft Storů po celém světě je součástí strategické změny, která má vést k posílení online prodejů. Microsoft chce do svého webového obchodu investovat více prostředků a také posílit jeho obsluhu; tu by měli tvořit prodejci ze zrušených kamenných prodejen, žádný z nich by neměl být propuštěn. Z některých obchodů (v NYC, Sydney, Londýně a v Redmondu) Microsoft vytvoří „centra zkušeností“, avšak žádný hardware zde prodávat nebude.

Nás rušení kamenných prodejen Microsoftu příliš trápit nemusí, neboť v ČR se žádná nenachází. Můžeme jen doufat, že investice do online prodeje přidají Českou republiku do seznamu zemí, kde Microsoft oficiálně prodává svůj hardware. V souvislosti s uzavíráním kamenných prodejen Microsoft oznámil, že v příštím kvartálním zúčtování kvůli tomuto kroku odepíše 450 milionů USD (asi 10,7 miliard korun).