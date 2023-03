Microsoft Word dostal extrémně praktickou novinku. Čekalo se na ni několik let

Textový editor Microsoft Word letos slaví 40 let svojí existence, a i když se za ty roky stal v psaní textu etalonem, některé moderní prvky mu překvapivě dlouho unikaly. Jedním z nich byla dnes již zažitá klávesová zkratka pro vkládání neformátovaného textu, kterou Microsoft přidal teprve v minulém týdnu.

📋 Copy and paste text without any unwanted formatting!

With the new Paste Text Only shortcut available in Word for Windows and Word for Mac, you can save time and effort by no longer having to remove source formatting manually. Out now: https://t.co/PhgzXeEAxC #MicrosoftWord

— Microsoft 365 Insider (@Msft365Insider) March 9, 2023