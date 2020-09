Microsoft ve čtvrtek představí nové Surfacy. Na jaká zařízení se můžeme těšit?

Zřejmě už tento čtvrtek se odehraje tichá premiéra nových počítačů Microsoft Surface. Oproti loňskému roku redmondští nechystají velkou tiskovou konferenci, a to zřejmě ze dvou důvodů:

kvůli pandemii COVID-19 by stejně musela proběhnout pouze virtuálně

představených novinek bude pomálu

Podle zdrojů serveru WinFuture.de měl Microsoft v plánu představit čtyři nová zařízení, ale na poslední chvíli odložil premiéru Surface Pro 8 a Surface Laptop 4 na příští rok. 1. října se tak máme dočkat „pouze“ dvou nových produktů – druhé generace ARMového tabletu Surface Pro X, a pak levného počítače s 12,5“ displejem, který se údajně bude jmenovat Surface Laptop Go.

Surface Pro X2

První jmenované zařízení si má ponechat rozměry i vzhled minulé generace, pouze uvnitř dojde k výměně procesoru za novější Microsoft SQ2. O dalších změnách nemáme žádné informace.

Surface Laptop Go

Zbrusu novým zařízením má být nejmenší a nejlevnější notebook z dílny Microsoftu. Surface Laptop Go má dostat 12,45“ obrazovku o tradičním poměru 3:2, pohonnou jednotkou se má stát procesor Intel Core i5-1035G1. Spekuluje se, že by Microsoft kvůli ušetření nákladů vyměnit infračervenou kameru pro rozpoznávání uživatele za čtečku otisků prstů, tomu však příliš nevěříme; ani u nejlevnějšího tabletu Surface Go Microsoft takový kompromis neudělal.

Úspory se dotknou i pamětí, Microsoft prý vsadí na levnější flash paměti namísto plnohodnotných SSD. Základní varianta určená zejména do školství má mít paměťovou konfiguraci pouze 4/64 GB, k dispozici pak budou ještě další verze s 8 GB RAM a 128 nebo 256GB pamětí.

Počítat také můžeme se systémem Windows 10 Home s aktivovaným S Mode, který by ale mělo jít bezplatně vypnout.

Surface Laptop Go má zajmout především cenou. Zmíněná školní varianta by měla začínat na 599 eurech (asi 16 300 korun) nebo dokonce na nižší částce.