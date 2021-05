Microsoft si snižuje provize. Vývojáři her budou v obchodě aplikací odvádět menší desátky

Vývojářské studio Epic Games rozpoutalo v minulém roce válku s obchody aplikací, která vyústila v odstranění hry Fortnite z App Store a Play Store. Jádrem sporu byl především nesouhlas s výší provizí v těchto obchodech a celková uzavřenost App Store. Epic Games společně s dalšími firmami založil Koalici za férovost aplikací, skrze kterou chtějí zaběhnuté pořádky v digitálních obchodech změnit. A zdá se, že se jim to začíná dařit.

Microsoft si snižuje provize. Vývojáři dostanou z prodeje her 88 procent tržeb

Zatímco u většiny obchodů s aplikacemi se tržby mezi vývojářem a provozovatelem obchodu dělí v poměru 70:30, Epic Games Store nabízí poměr 88:12, díky čemuž je tento obchod s hrami čím dál populárnější. Na tento fakt nyní reaguje Microsoft, který bude od 1. srpna letošního roku uplatňovat ve svém obchodě aplikací nové podmínky; u her zaslaných do Microsoft Store bude rovněž dělit provize v poměru 88:12.

V oficiálním prohlášení stojí, že tento nový způsob dělení bude platit pouze v obchodě aplikací pro PC, ovšem z uniklého materiálu Microsoftu vyplývá, že stejná změna se chystá i v herním obchodě na konzolích Xbox. To by byla poměrně významná pobídka pro vývojáře, neboť na konkurenčních konzolích Sony PlayStation i Nintendo Switch vývojáři odvádějí provozovatelům digitálních obchodů 30 procent.

Podle uniklého dokumentu má Microsoft měnit dělení provizí v první polovině letošního roku, ovšem ještě to nemůžeme brát za hotovou věc. Na přímý dotaz serveru The Verge totiž mluvčí Microsoftu odpověděl, že dělení výnosů na konzolích v tuto chvíli není na pořadu dne. Buď tedy ještě není správná chvíle na to, jít s pravdou ven, nebo v Redmondu jednoduše změnili plány.

Dokument také hovoří o snižování provizí u streamovaného hraní. Zde by měl být rovněž podíl nastaven na poměr 88:12 za předpokladu, že by byla Microsoftu udělena práva na streamování.