Microsoft otevřel nový fiskální rok rekordem. Azure letí vzhůru, příjmy z Windows a her klesají

- Microsoft v uplynulém čtvrtletí vykázal rekordní tržby i zisk
- Výdělky jako obvykle táhnul cloud a umělá inteligence, spotřebitelský segment klesá
- Finanční zpráva získala po letech nové členění
Microsoft v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí letošního roku, kterým otvírá svůj fiskální rok 2027. Redmondský gigant otevřel nový účetní rok v nejlepší formě – zaznamenal rekordní tržby i zisk. Jenom je potřeba se v nové struktuře finančních výsledků trochu vyznat.
Microsoft trhá rekordy
Microsoft ve třetím čtvrtletí letošního roku vykázal tržby ve výši 92,3 miliard dolarů (asi 2 biliony korun), což je ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce o 19 procent víc. Provozní zisk narostl o 21 procent na 45,9 miliard dolarů (asi 1 bilion korun), čistý zisk se zvýšil o 32 procent na 36,6 miliard dolarů (asi 801 miliard korun).
Microsoft do nového fiskálního roku vstoupil nejen rekordními čísly, ale také novou strukturou vykazování finančních výsledků. Dosud jsme byli zvyklí na řazení výsledků do tří hlavních segmentů (Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud a More Personal Computing), které byly z hlediska finančních výsledků zpočátku velmi vyrovnané, což dávalo investorům klid – firma zdánlivě stála na třech pevných pilířích a případný výpadek jednoho z nich dával naději, že to společnost jako celek ustojí.
A skutečně se tak i stalo – v minulých letech začal Microsoft čím dál víc dopředu táhnout cloud, zatímco jednotka More Personal Computing stojící za prodejem hardwaru (Surface, Xbox) a systému Windows upadala. Microsoft tak upustil od původního členění a od tohoto kvartálu „škatulkuje“ své finanční výsledky do dvou zcela nesrovnatelných segmentů:
- Agents and Infra zahrnující Azure, Microsoft 365 Cloud, serverové produkty a licence, průmyslová řešení atd.
- Devices and Consumer zahrnující Windows, Xbox a reklamní systémy
První segment je z hlediska finančních výsledků výrazně dominantnější – na posledních finančních výsledcích se podílel příjmy 76,8 miliard dolarů, zatímco z druhého Microsoft zaznamenal tržby ve výši 15,5 miliard dolarů.
Cloud roste, prodeje zařízení klesají
Klíčové produkty z obou segmentů si v uplynulém kvartále vedly následovně:
- Azure: 33,2 miliard dolarů (o 48 % procent více než v loňském roce)
- Microsoft 365 cloud: 27,8 miliard dolarů (o 17 % více)
- Serverové produkty a licence: 8,4 miliard dolarů (o 3 % méně)
- Vyhledávání a reklama: 6,6 miliard dolarů (o 10 % více)
- Xbox: 5,4 miliard dolarů (o 2 % méně)
- Průmyslová řešení: 5,3 miliard dolarů (o 9 % více)
- Prodeje Windows a zařízení: 3,6 miliard dolarů (o 22 % procent méně)
Z těchto dílčích výsledků je patrné, že Microsoft i nadále táhne kupředu především cloud a firemní řešení, zatímco spotřebitelský segment nadále upadá. Příjmy z prodeje konzolí Xbox klesly o 14 procent, prodeje obsahu pro konzole o 2 procenta. Kvůli paměťové krizi klesají i prodeje počítačů, což je patrné na prodeji licencí Windows pro výrobce počítačů, které meziročně klesly o 27 procent. Je ale pravda, že loňský třetí kvartál byl z hlediska prodejů počítačů silný, neboť se v něm projevilo blížící se ukončení podpory systému Windows 10.
Byznys Microsoftu je i přes pokles prodejů počítačů stále velmi silný a bude fungovat i v dalších kvartálech. Gigant z Redmondu kontinuálně investuje do budování nových datových center, jelikož poptávka zákazníků po AI infrastruktuře stále převyšuje dostupnou kapacitu. Microsoft tak plánuje v této oblasti navýšit kapitálové výdaje, zároveň však očekává navýšení růstu tržeb z Azure o polovinu. V tom příštím redmondští očekávají příjmy ve výši 96 – 97,1 miliard dolarů, což by byl další absolutní rekord.