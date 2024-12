Microsoft nevyměkne. Hardwarové požadavky Windows 11 se snižovat nebudou

V tomto týdnu se objevila zpráva, že Windows 11 lze oficiálně provozovat i na nepodporovaném hardwaru

Jak se ale později ukázalo, jednalo se pouze o špatnou interpretaci stránek podpory

Microsoft potvrdil, že ze zvýšených hardwarových požadavků Windows 11 neustoupí

Příští rok v říjnu skončí bezplatná podpora systému Windows 10, poté budou jeho uživatelé stát před dilematem, zda za dodatečnou podporu platit, nebo zvolit jiný systém. Část uživatelů bude moci přejít na novější (a podporovaný) systém Windows 11, ovšem kdo to neudělal doteď, pravděpodobně nebude mít důvod to učinit později – ať už z osobního přesvědčení, nebo proto, že mu „desítky“ vyhovují více. A pak je tu ještě jedna velká skupina, která by ráda upgradovala, ale kvůli zvýšeným hardwarovým požadavkům Windows 11 nemůže.

Požadavky Windows 11 se snižovat nebudou

Dlouhé roky Microsoft minimální požadavky systému Windows nezvyšoval, ovšem s Windows 11 provedl radikální změnu – odřízl z podpory starší (byť výkonné procesory) a zavedl požadavek na čip TPM 2.0. Oba požadavky lze obejít, nejedná se však o oficiální a doporučené řešení.

Vody v této oblasti rozčeřila v tomto týdnu stránka PCWorld, která ve svém článku tvrdí, že Microsoft nově umožňuje instalaci Windows 11 na nepodporovaný hardware. Řada webů se tohoto textu chytla a spustila lavinu naděje u majitelů starších počítačů. Jak se ovšem ukázalo, jednalo se o planý poplach.

PCWorld k napsání tohoto textu vybudil příspěvek na oficiálních stránkách podpory, který se jmenuje „Windows 11 na zařízeních, která nesplňují minimální systémové požadavky“. Redakce PCWorld si tuto informaci vyložila tak, že Microsoft oficiálně umožňuje instalovat Windows 11 na nepodporovaný hardware, avšak není to pravda. Odkazovaná stránka neslouží jako návod, jak nainstalovat Windows 11 na starší počítače, ale pouze sděluje informace, co se stane, pokud se uživateli podaří „jedenáctky“ na nekompatibilní hardware nainstalovat neoficiálně.

Incredible, 6 days ago, TPM 2.0 was a 'core requirement'. Today, it's just a recommendation. Expect more Windows 11 requirements to drop, as October 2025 draws closer. pic.twitter.com/ANR0TvHySn — Charlie (@ghost_motley) December 10, 2024

V tomto směru se pravidla nemění – pokud bude systém Windows 11 provozován na nekompatibilním hardwaru, nebude mu poskytována softwarová podpora a nebude mít nárok na aktualizace. Případná instalace systému na počítače s nepodporovanými procesory bude i nadále zastavena hned na počátku.

Minimální požadavky Windows 11: Procesor : 1 GHz nebo vyšší s podporou 2 nebo více jader;

: 1 GHz nebo vyšší s podporou 2 nebo více jader; Paměť RAM : 4 GB nebo více;

: 4 GB nebo více; HDD/SSD : 64 GB nebo více;

: 64 GB nebo více; TPM 2.0 : Podpora Trusted Platform Module 2.0;

: Podpora Trusted Platform Module 2.0; Rozlišení obrazovky : 720p nebo vyšší rozlišení;

: 720p nebo vyšší rozlišení; Uživatelský účet Microsoft: Aplikace musí být připojeny k internetovému účtu Microsoft.

Microsoft po mediální smršti vyvolané článkem na webu PCWorld pro jistotu do svého příspěvku na stránkách podpory doplnil vysvětlující boxík, aby si někteří lidé nedělali plané naděje – bez novějšího procesoru a podpory TPM 2.0 to ani nadále nepůjde.