Microsoft dramaticky zdražil službu Xbox Live Gold. Po nátlaku zařadil rychlou zpátečku

Závěr tohoto týdne se herní divizi Microsoftu příliš nepovedl. Redmondští totiž potichu na svém blogu oznámili zdražení služby Xbox Live Gold, přičemž cena dramaticky narostla u delších předplatných:

To, co jste dosud zaplatili za celý rok, chtěl Microsoft najednou za půl roku. Redmondští změnu obhajovali tím, že se cena na některých trzích nezměnila víc než 10 let. U stávajících předplatných k žádným změnám docházet nemělo – i po budoucím obnovení měla cena zůstat původní, nové ceny se měly týkat především nových předplatitelů, které chtěl Microsoft lákat na svoji dražší službu Xbox Game Pass Ultimate.

Média nenechala po tomto oznámení na Microsoftu nit suchou, server WindowsCentral dokonce označil službu Xbox Live Gold za nejhorší herní nabídku a vyzdvihl o polovinu levnější službu PlayStation Plus. Microsoft po této medializaci uznal, že přestřelil a ještě ten samý den večer si na svém blogu sypal popel na hlavu.

To bring Xbox Live more in line with how we see the player at the center of their experience we will be removing Gold requirements for free-to-play games.

We're starting work on that immediately and will have updates in the coming months. Details: https://t.co/tWomNAwmp9

— Xbox (@Xbox) January 23, 2021