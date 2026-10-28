Microsoft chystá snížení stavů o 60 tisíc zaměstnanců, nabízí jim tučné odstupné

- Technologický gigant Microsoft se chystá na „zeštíhlovací kúru“
- Snižování stavů by se mělo týkat až 60 tisíc zaměstnanců napříč odvětvími
- Nutno podotknout, že se jedná o nabídku dobrovolného odchodu výměnou za tučné odstupné
Rapidní nástup umělé inteligence odhalil ve velkých korporacích prostor pro ušetření na největším nákladu – zaměstnancích. Právě vysoká zaměstnanost a často nízká efektivita je pro korporace typická, přičemž jejich nahrazení nástroji umělé inteligence se pro firmy jeví jako logický krok, nakolik o jeho smysluplnosti můžeme polemizovat. Microsoft nyní nabízí dobrovolné odchodné až 60 tisícům zaměstnanců v USA, Velké Británii, Kanadě a Indii. V interním dopise personální ředitelka Amy Colemanová zmiňuje, že toto opatření dává zaměstnancům „příležitost opustit Microsoft s finanční podporou a zdroji pro plánování kariéry“, jelikož se společnost snaží snížit počet zaměstnanců bez dalšího kola propouštění.
Když půjdete sami, štědře vám zaplatíme
Zdroje obeznámené se situací sdělily serveru The Verge, že nabídky dobrovolného odchodu se vztahují na zaměstnance napříč celým Microsoftem, včetně těch z týmů zabývajících se umělou inteligencí, Copilotem, CoreAI, Windows + Devices, Xboxem, financemi a lidskými zdroji. Podle těchto zdrojů se to částečně týká také týmů Microsoft Cloud + AI, MicrosoftAI a oddělení korporátních, vnějších a právních záležitostí. Naopak zaměstnanci z týmů Microsoftu zabývajících se marketingem, komerčními aktivitami, výzkumem a kvantovou technologií a bezpečností nemají možnost tuto nabídku využít.
Nabídky na dobrovolný odchod přicházejí jen několik měsíců poté, co Microsoft propustil 4 800 zaměstnanců, což se dotklo především týmů divize Xbox a obchodního oddělení. Podle zprávy časopisu Fortune plánuje generální ředitelka divize Xbox Asha Sharma také další vlny propouštění. Nabídka dobrovolného odchodu se nevztahuje na obchodní týmy Microsoftu a výrazně se liší od předchozího programu dobrovolného odchodu do důchodu, který firma nabídla zaměstnancům s dlouholetou praxí na začátku tohoto roku.
Podobnou strategii jako Microsoft zvolila i bavorská automobilka BMW. Ta snižuje stavy o přibližně 8 tisíc zaměstnanců, což je zhruba 5 procent. I v tomto případě nabízí BMW štědré odstupné pro ty, kteří se rozhodnou opustit společnost dobrovolně. Nutno ovšem podotknout, že motivace snižování stavů v BMW je přece jen o trochu jiná, než v případě Microsoftu.