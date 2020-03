Microsoft chystá na konec března online tiskovku. Co na ní představí?

Když to nejde osobně, půjde to alespoň online. Microsoft obvykle koná na jaře v New Yorku tiskovou konferenci, a ani letošní rok nebude výjimkou. Redmondská firma má v plánu uspořádat digitální tiskovou konferenci 30. března v 16:00 našeho času. Co na ní představí?

Microsoft 365 pro běžné spotřebitele?

Oficiální pozvánka je doprovozena textem „Zjistěte, jak být produktivnější v práci, životě a rodině“, což by mohlo naznačovat příchod spekulované služby Microsoft 365 pro běžné spotřebitele. Podle prosincových informací analytičky Mary Jo Foley by se mělo jednat o přejmenovaný balík Office 365 s některými funkcemi navíc; dočkat bychom se například mohli spotřebitelské verze aplikace Teams. Oproti Microsoft 365 by ale součástí předplatného neměla být licence na Windows.

Chystaná akce pravděpodobně nepřinese žádný nový hardware, ten přijde zřejmě až později v letošním roce. Minimálně v první polovině roku ale musíme počítat s tím, že se veškeré akce budou konat pouze na internetu; na ten se přesune i květnová vývojářská konference Build 2020.