Michelle Yeoh zazáří ve špionážním filmu ze světa Star Treku! Známe datum premiéry

Michelle Yeoh se vrací jako Philippa Georgiou v novém filmu s názvem Star Trek: Section 31. Její postava, která byla představena v seriálu Star Trek: Discovery, zaujala diváky především svou temnou stránkou v roli imperátorky z alternativního vesmíru. Původně byl tento projekt plánován jako seriál, ale kvůli různým produkčním komplikacím se nakonec proměnil v jednorázový film.

Star Trek: Section 31 bude prvním originálním filmem franšízy vyrobeným exkluzivně pro streamovací službu Paramount+. Film se bude věnovat temným stránkám světa Star Treku, přičemž divákům představí zejména tajnou jednotku Starfleet známou jako Sekce 31. Tato organizace se zabývá špionáží a ochrannou politikou, často operující mimo běžné morální hranice.

Kromě známé herečky se ve filmu objeví také herci jako Omari Hardwick, Kacey Rohl nebo Sam Richardson, kteří ztvární nejen nové, ale i staré postavy. Scénář napsal Craig Sweeny, známý svou prací na seriálu Limitless a režii má na starosti Olatunde Osunsanmi, který má dlouholeté zkušenosti s režií epizod Star Treku.

Fanoušci se mohou těšit na napínavý příběh plný špionážních intrik, akce a morálních dilemat, která jsou pro svět Star Treku typická. Film přinese další pohled na postavu Georgiou a její vývoj po událostech v Star Trek: Discovery, kdy byla transportována do neznámého místa a času.

