Meta oživuje úspěšný koncept Nintenda, potěší především sportovní nadšence

Meta se rozhodla oživit koncept, který na konzoli Nintendo Wii kdysi slavil obrovský úspěch. Její nový titul pro nejnovější platformu Meta Quest 3 a 3S má vnést do virtuální reality podobný herní styl, avšak s nejnovějšími technologiemi. Hra s názvem „Home Sports VR“ kombinuje klasické sporty s prvky virtuální reality, které umožní hráčům cítit se skutečně součástí hry.

Mezi hlavní taháky hry patří sporty, které si hráči pamatují z Wii Sports a to tenis, bowling a box. Mimo zmíněné sporty bude ve hře přístupný také hokej, badminton, pickleball a minigolf. Údajně se však plánuje přidání dalších disciplín, které budou přizpůsobeny pro maximální využití virtuální reality. Hra je navíc navržena tak, aby nabídla intuitivní ovládání i pro úplné nováčky.

