Messenger bude bojovat proti šíření poplašných zpráv. Omezí jejich přeposílání

Facebook ve své populární aplikaci na zasílání zpráv Messenger omezí počet lidí, kterým je možné najednou přeposlat zprávu. Chce tak bojovat proti šíření dezinformací ohledně koronaviru. Informaci na svém Twitteru přišla Jane Manchunová Wongová, která se stala známou právě díky objevování ještě neoznámených funkcí v oblíbených aplikacích, k čemuž využívá reverzního inženýrství.

V České republice minulý týden právě po Facebook Messengeru začala kolovat nahrávka, podle které měl být zaveden zákaz vycházení. Šlo samozřejmě o výmysl a pachatelce, která se sama přiznala na policii, nyní hrozí obvinění z šíření poplašené zprávy.

Facebook Messenger is working on limiting the amount of threads a message can be forwarded at a time, in order to add frictions on misinformation pic.twitter.com/qRZcE0t4w6

