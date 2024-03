Mercedes chce při výrobě vozů využívat humanoidní roboty, nahradí lidskou sílu

Mercedes-Benz plánuje testovat humanoidní roboty při výrobě automobilů

Roboti Apollo od Apptronik mají převzít fyzicky náročné, opakující se a nudné úkoly

Automobilka se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců

Zefektivnit výrobní proces a ušetřit u toho peníze chce nejedna velká firma, automobilky nevyjímaje. Ty se v poslední době snaží přijít na způsob, jak nahradit lidskou pracovní sílu u fyzicky náročných úkolů, které nevyžadují příliš mnoho přemýšlení. Jak se zdá, odpovědí jsou roboti. Po bavorské automobilce BMW plánuje testovat humanoidní roboty také konkurent ze Stuttgartu Mercedes-Benz.

Revoluce v automobilovém průmyslu?

Humanoidní roboti by Mercedes mohl využít k automatizaci manuální práce vyžadující nízkou kvalifikaci a vysokou fyzickou zdatnost. V pátek robotická společnost Apptronik oznámila, že uzavřela s Mercedesem komerční dohodu o pilotním využití vysoce pokročilých robotů ve výrobě. Konkrétně se má jednat o 160kilového dvounohého robota společnosti Apptronik jménem Apollo. Tato zpráva následuje po podobném pilotním projektu, který v lednu oznámila společnost BMW. Ta se pro změnu spojila s výrobcem humanoidních robotů jménem Figure.

Apptronik uvádí, že Mercedes zkoumá různé možnosti využití, jako je kontrola a dodávka komponent lidským pracovníkům na výrobní lince. Ani jedna ze společností nezveřejnila žádné podrobnosti o dohodě ani o tom, kolik robotů Apollo se bude testovat. Podle společnosti Apptronik by humanoidní roboti umožnili výrobcům vozidel začít automatizovat výrobní úkoly, aniž by museli předělávat stávající zařízení. Firma uvádí, že její přístup se místo toho soustředí na automatizaci některých fyzicky náročných, opakujících se a nudných úkolů, pro které je stále obtížnější najít spolehlivé pracovníky.

„Jedná se o novou hranici a my chceme pochopit potenciál robotiky i automobilové výroby, abychom zaplnili nedostatek pracovních sil v oblastech s nízkou přidanou hodnotou, které vyžadují opakující se a fyzicky náročnou práci, a uvolnili naše vysoce kvalifikované členy týmu na lince pro výrobu nejžádanějších automobilů na světě,“ řekl šéf výroby Mercedesu Jörg Burzer.

Financial Times uvádí, že Mercedes začal v maďarské továrně zkoušet nezveřejněný počet robotů Apollo. Země se již několik let potýká s nedostatkem pracovních sil, protože pracovníci migrují do západní Evropy, přičemž Audi i Mercedes vyjádřily v roce 2016 obavy ohledně nedostatečné nabídky schopných pracovníků.