Maserati GranTurismo Folgore: elektrický sok Taycanu i Modelu S Plaid. Stovku dá pod tři sekundy

Maserati GranTurismo už asi znáte. Jeho elektrickou variantu GranTurismo Folglore jste ale ještě nejspíše neviděli. Nyní legendární italský výrobce odhalil některé zásadní informace k tomuto připravovanému vozu. Už v březnu ale oznámil, že se bude jednat o první elektromobil z dílny Maserati, přičemž následovat má elektrický crossover Grecale.

Stejně jako ostatní automobilky, i Maserati postupně směřuje k elektrifikaci své nabídky. Do roku 2025 bychom měli vidět elektrické varianty všech modelů a od roku 2030 se můžeme se spalovacími motory rozloučit úplně.

Pohon novinky budou zajišťovat tři motory s výkonem 300 kW. Díky 800V architektuře se dočkáme také rychlého nabíjení s výkonem 270 kW. Z hlediska tradičních automobilových metrik se můžeme těšit na zrychlení z nuly na sto za 2,7 sekundy nebo maximální rychlost 320 km/h. Maserati se tedy může směle poměřovat s Teslou Model S Plaid nebo Porsche Taycan Turbo S.

Ačkoliv zevnějšek elektrické a spalovací verze tohoto vozu se téměř neliší, uvnitř drobné rozdíly najdeme. Bateriové články jsou umístěny do tvaru T, aby i v elektromobilu pasažéři seděli co nejníže. Bohužel ale potřebnému prostoru pro baterie musel ustoupit zavazadelník, který má oproti klasické verzi menší objem. Namísto 11 litrů se jedná pouze o kapacitu 9,5 litru. Kdo by si ale kupoval Maserati kvůli kufru?

Maserati GranTurismo Folgore. Roaring in California

Watch this video on YouTube

V interiéru dále najdeme veškeré moderní prvky, jako jsou dotykové displeje a chytrý infotainment. V nabídce je také head-up displej. Samozřejmostí je propojení s telefonem prostřednictvím Bluetooth i chytrý asistent Mia. Očekávaný dojezd ani cenu jsme se zatím bohužel nedozvěděli.