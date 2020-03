Mapy.cz jako plnohodnotná navigace? Oblíbená aplikace bude zobrazovat hustotu dopravy

Aplikace Mapy.cz je vnímána především jako turistická navigace, ovšem v posledních letech se snaží fušovat do řemesla i navigacím automobilovým. Už dnes je možné nechat se obrazem i hlasem navést do cílové destinace, a to včetně řazení do pruhů v křižovatkách či ukazování maximální povolené rychlosti v daném místě. K dokonalosti chybí snad jen zobrazování hustoty dopravy, ovšem i v této oblasti se chystají změny.

Vývojáři aplikace na svém Twitteru prozradili, že testují zobrazování informací o aktuálním provozu, nevíme však, zda se jedná pouze o pasivní zobrazení informací, nebo budou Mapy.cz s hustotou provozu počítat i při plánování trasy. Už v příštím týdnu by měla vyjít aktualizace, která vylepší fungování řazení do pruhů; kdy se dočkáme zobrazování hustoty dopravy, zatím nevíme.