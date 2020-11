Máme pro vás obsáhlý seznam her kompatibilních s čipsetem Apple Silicon M1

Čipová jednotka Apple Silicon M1 nabízí skutečně důstojný výkon napříč celou řadou výpočetních procesů. Hraní her sice k silným stránkám operačního systému macOS nepatří, nicméně čipset M1 přináší také v této oblasti viditelná zlepšení. A v případě vstupní notebookové řady od Applu jde vskutku o vítaný krok kupředu.

Dle recenzí lze od MacBooku Air se základní výbavou očekávat herní zážitek lehce nad úrovní 30 FPS, což zejména náročné hráče pravděpodobně neuspokojí, avšak pro ty sváteční či nenáročné jde o dostačující hodnotu. Například taková akční adventura Shadow of the Tomb Raider zde běží v 38 FPS, což je na poměry vstupního MacBooku Air úctyhodný počin.

🎮🍎 If you wonder which games run on Apple Silicon (Apple M1) and how well: I've created this collaborative spreadsheet

feel free to RT and contribute (CC0)!https://t.co/xgIzpdgzU0 pic.twitter.com/wC1gmhurxi

