Majitelé Pixelu 6 řeší nepříjemný problém. Hard reset z něj udělá drahé těžítko

Google se potýká s vážnými softwarovými problémy, které trápí Pixely 6

Po uvedení do továrního nastavení některé z nich už nezvládnou spustit systém Android

Pokud nemusíte, tak svůj Pixel 6 do továrního nastavení raději neuvádějte

Software občas umí potrápit i velké technologické společnosti, jako je kupříkladu Google. Ten nyní řeší poměrně nepříjemný problém, který se týká jeho vlajkové lodi Pixel 6. Někteří uživatelé totiž hlásí, že během továrního nastavení smartphone zahlásí kritickou chybu, načež se z něj stane ve své podstatě jen předražené těžítko. Na problém upozornil server Tech-Issues Today, který si hlášení nešťastných uživatelů povšiml na oficiální fórech giganta z Mountain View.

Tovární nastavení je pro Pixely 6 konečná

Na fóru si řada uživatelů stěžuje, že poté, co svá zařízení uvedli do továrního nastavení, mají následně problém spustit operační systém a namísto toho zobrazí chybovou hlášku „Cannot load Android system. Your data may be corrupt. If you continue to get this message, you may need to perform a factory data reset and erase all user data stored on this device,“ tedy v překladu „Nelze načíst systém Android. Vaše data mohou být poškozena. Pokud se vám tato zpráva zobrazuje opakovaně, pravděpodobně bude potřeba provést tovární nastavení a vymazat všechna uložená data na tomto zařízení.“

Ačkoli uživatelé dostanou možnost pokusit se o start systému znovu, bohužel tato možnost nevede k nápravě. Další tovární restarty problém spíše prohlubují, přičemž postupně se objevují další chybové hlášky, které například upozorňují na absenci souboru tune2fs nebo na problém s povolením ext4 verify, což jsou klíčové součásti systému. Ačkoli se může zdát, že se jedná jen o ojedinělé problémy, na Redditu se objevuje čím dál tím více uživatelů, kteří se potýkají se stejnými obtížemi. Problém je, že ani oficiální nástroje Googlu, které by měly situaci vyřešit, bohužel příliš nápomocné nejsou.

Google podle všeho o problému ví a aktivně pracuje na nápravě. Vzhledem k tomu, že není jasné, kdy se gigantovi z Mountain View podaří tento problém odstranit, doporučujeme majitelům Pixelů 6 zdržet se uvádění svých zařízení do továrního nastavení, dokud Google situaci nenapraví.