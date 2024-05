Mají kryptoměny budoucnost?

Kryptoměny jsou již několik let neuvěřitelně medializované. Krypto sem, Bitcoin tam – zejména mladší generace mají s digitální měnou opravdu zájem. Málokdo ale skutečně chápe, co přesně se za tím skrývá a zda se investice vzhledem k poslednímu vývoji ještě vyplatí.

Co je vůbec kryptoměna?

Kryptoměny jsou decentralizované digitální měny, které lze použít k bezhotovostním platbám nezávisle na bankách a úřadech. Existují pouze ve virtuálním prostoru, ale obvykle je lze směnit za skutečné měny. Jejich hodnota závisí na aktuálním kurzu, který někdy podléhá extrémním výkyvům. V procesu digitálních plateb přebírá blockchainový systém funkci decentralizované databáze, ve které jsou transakce ukládány anonymně a šifrované. Blockchain zaručuje ochranu proti padělání a podvodům, protože data jsou zaznamenávána digitálně, decentralizovaně, transparentně a neměnně.

Mezi nejznámější kryptoměny patří Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Binance a Litecoin, ale existuje mnoho dalších. V současné době je v oběhu přes tisíce kryptoměn a každý den přibývají nové. Bitcoin byl první kryptoměnou, která přišla na trh v roce 2009 a od té doby zaznamenala enormní nárůst hodnoty. Mimochodem, Bitcoiny vznikají takzvanou těžbou a jsou omezeny na 21 milionů. Podle prognóz bude této hodnoty dosaženo v roce 2030.

Mám investovat do kryptoměny?

Pokud vám zbyde pár korun navíc, můžete zkusit štěstí investováním do kryptoměn. Nespoléhejte však úplně na to, abyste zbohatli, a hlavně nepoužívejte všechny své úspory. Mnoho nabídek a předpovědí může znít lákavě, ale žádná záruka tučného zisku není. Pohled na směnný kurz za posledních deset let ukazuje obrovské výkyvy: Zatímco Bitcoin měl v únoru 2011 stále peněžní hodnotu jednoho dolaru, směnný kurz dosáhl svého vrcholu kolem 68 000 USD v listopadu 2021. Jen o rok později hodnota klesla na 15 500 $ – takže spolehlivé předpovědi nejsou možné. Aktuálně má kurz Bitcoin kolem 57 000 dolarů, i když se předpokládá, že po proběhlém halvingu jeho cena bude stoupat.

Nahradí kryptoměna brzy skutečnou měnu?

Někteří říkají, že kryptoměny jsou budoucnost a jednoho dne nahradí skutečné měny. Jiní se však na humbuk dívají skepticky a jen čekají, až spekulativní bublina v blízké budoucnosti praskne. Odborníci přesto vidí rostoucí vliv digitálních měn na platební systémy do budoucna. Bitcoiny už neslouží jen ke spekulacím, ale také k platbám.

Stále více známých společností jako Tesla, Microsoft, Expedia a Lieferando již při nákupu online přijímá kryptoměny. Některé restaurace a kavárny již mají možnost zaplatit účet digitálně.

Jaké jsou účinky digitální měny?

Přestože je historie digitálních měn stále velmi mladá, obchodování se od vzniku Bitcoinu v roce 2009 rychle rozšířilo. Už to nejsou jen počítačoví nerdi, kteří sedí před svými počítači a obchodují s kryptoměnami. Kybernetická měna dorazila na finanční trh a nyní je vnímána jako skutečná alternativa ke konvenčním platebním metodám. Co je pro mnoho lidí obzvláště atraktivní, je proces přímých plateb bez zprostředkující instance a tím úspora poplatků. Pokud by se digitální měny etablovaly jako platební prostředek, banky by brzy zastaraly.

To, že jsou lidé ochotni nakupovat bezhotovostně, se ukázalo v posledních letech během pandemie. Najednou byla hotovost nechtěná a všichni museli platit bezkontaktně. Podle mastercard.com Covid-19 změnil způsoby placení, 45 procent Čechů začalo častěji platit bezhotovostně.

V dnešní době velká část populace automaticky vytahuje kartu nebo chytrý telefon. To otevírá cestu digitálním měnám jako platebnímu prostředku. Převody peněz lze především provádět ještě rychleji a mezinárodně. Jak se bude trend dále vyvíjet, se ale teprve uvidí.

Pro a proti

Z dlouhodobého hlediska se nikdo nebude moci vyhnout kryptoměnám, protože mají řadu výhod:

Kryptoměny jsou platné po celém světě a není nutné je směňovat jako národní měny. To usnadňuje globální online obchodování.

Decentralizovaný systém znamená, že nejsou zapojeny žádné banky ani instituce, takže neexistují žádné poplatky.

Digitální transakce jsou soukromé a anonymizované a nemohou být kontrolovány vládou.

Díky blockchainu jsou kryptoměny odolné proti padělání.

Transakce probíhá v reálném čase, takže ji lze provést rychle a snadno.

Kryptoměny tak zjednodušují bezhotovostní platební transakce, jak je známe doposud.

Všechno zní neuvěřitelně slibně a vy se ptáte sami sebe: Proč se ještě neprosadily digitální platební metody? Zde jsou důvody, protože existují i ​​​​nevýhody:

Pokud vypadne internet, digitální platby skončí.

Totéž platí, pokud si již nepamatujete heslo ke svému účtu nebo osobní klíč. Pak už najednou nemáte přístup ke svému nashromážděnému bohatství.

Zda jsou kryptoměny budoucností, závisí také na tom, zda jsou blockchainové systémy skutečně tak bezpečné, jak se tvrdí. Protože to, co člověk naprogramoval, může jednoho dne nějaký hacker prolomit.

Dalším problémem jsou extrémní výkyvy cen, které v každodenním životě téměř znemožňují stabilní cenový systém. Ceny by se musely denně přizpůsobovat kurzu, což firmám velmi ztěžuje výpočty.

Rovněž je třeba vzít v úvahu značnou spotřebu energie na těžbu Bitcoinů. Vznikají zde vysoké náklady na energii, které rychle převyšují ekvivalentní hodnotu kryptoměny a činí proces méně ziskovým.