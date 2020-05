Mafia Trilogy přichází. Dvojku a trojku si můžete zahrát už dnes, remake jedničky dorazí v létě

Legendární herní série Mafia, jejíž základy byly položeny před 18 lety v českém studiu Illusion Softworks, dostává omlazující kůru. Společnost 2K dnes oznámila detaily ohledně projektu Mafia Trilogy, pod jehož hlavičkou vznikají „definitívní edice“ všech tří vydaných dílů. Dva z nich si přitom můžete stáhnout již dnes.

Bohužel na první díl série si počkáme nejdéle, a to až do 28. srpna letošního roku. Vývojáři s touto legendární hrou totiž mají plné ruce práce, nedočkáme se pouze vylepšené grafiky, ale kompletního remaku.

Ten má obsahovat nejen vizuální přepracování postavené na enginu Mafie III, ale i spoustu nového obsahu – upraveny budou části příběhu, přibydou nové cutscény, do akce se budete moci pustit i na motorce. Zcela znovu bude nahrána hudba a kvůli novým scénám i dabing, potěšující informací je, že v plánu je i ten český.

Since everybody asks me about it all day -- I didn work on it. I dont expect much from it. Nobody told me anything about it. I dont know anything about it. Nobody paid me anything for it. My involvement is 0. I just wrote and directed the original.

— Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) May 13, 2020