MacBook Air překvapí novým designem, ale zklame použitým čipsetem

Na včerejší tiskové konferenci představil Apple hned několik novinek, přičemž nejvíce pozornosti věnoval novému stolnímu počítači Mac Studio. Nepotvrdily se tak spekulace, že gigant z Cupertina představí hned několik zařízení s operačním systémem macOS, včetně nových MacBooků. Známý analytik Ming-Chi Kuo přesto předpovídá obohacení jejich nabídky už v letošním roce.

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022