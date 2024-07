Má stovky dětí a Netflix o něm natočil dokument. Podvodník se pustil do soudní bitvy

Dokumentární snímek Jeden otec, tisíc dětí popisuje příběh dárce spermatu Jonathana Meijera

Tomu se nelíbí, jak dokument ve vztahu k jeho dárcovství vyznívá

V reakci na to se chystá Netflix zažalovat

Začátkem měsíce se na streamovací platformě Netflix objevil dokument Jeden otec, tisíc dětí, na který jsme vás upozorňovali v našem pravidelném seriálu. Dokument odhaluje příběh Nizozemce Jonathana Meijera, který je obviněn z toho, že cestuje po světě a masově přesvědčuje matky, aby jim mohl darovat své sperma. Třídílný seriál zkoumá temný svět průmyslu s umělým těhotenstvím a odhaluje, jak kvůli nedostatku globálních předpisů některé mezinárodní kliniky nadále umožňují zcela anonymní dárcovství. Ať už se vám dokument líbil nebo ne, jedno je jisté – Jonathan Meijer mezi fanoušky rozhodně nepatří a Netflix žaluje za pomluvu.

Nic špatného jsem neudělal, hájí se Meijer

Meijer se totiž na tvorbě dokumentu nikterak nepodílel a podle jeho tvrzení je otcem přibližně 550 dětí a nikoli tisícovky, jak jméno dokumentární minisérie naznačuje. Ta zároveň tvrdí, že řadě rodin o počtu „svých“ dětí lhal – i to Meijer ve své odpovědi v podobě YouTube videa rozporuje. V něm tvrdí, že na začátku o počtu dětí, které pomohl počít, rodiny informoval, avšak později se o těchto odhadech přestal zmiňovat. V několika videích, která Meijer minulý týden zveřejnil na svém kanálu na YouTube, se ohradil proti tomu, jak dokumentární seriál popisuje jeho motivy.

„Technicky vzato jsem nelhal,“ uvedl Meijer v pondělí v e-mailu pro NBC News. „Postupoval jsem podle pokynů každé velké komerční mezinárodní spermabanky, která příjemce neinformuje o množství potomků, které jeden dárce zplodí,“ napsal Meijer a dodal: „Dělal jsem mnohem lepší věc. Dal jsem rodičům odhadované číslo, což je mnohem více informací, než by kdy dostali na jakékoli klinice.“ Meijer, který uvedl, že s dárcovstvím spermatu přestal v roce 2019, popřel, že by si na této činnosti vypěstoval závislost, a řekl, že ho uráží, když ho pořad označuje za sériového dárce.

„Nemám rád slovo sériový, protože každý dárce je sériový. Je to prostě tak, že dárce pomáhá více rodinám. To je zcela běžné, je to zcela normální,“ řekl Meijer ve videu. „Takže tohle už opravdu přidává do dokumentu takový extrémně negativní aspekt, jako je ‘sériový’ – sériový vrah, sériový dárce.“ Nezávazné lékařské směrnice v Nizozemsku stanovují limit 25 dětí na jednoho dárce spermatu a nizozemské zákony zakazují dárcovství na více než jedné klinice v zemi. Deník New York Times v roce 2021 uvedl, že Meijer, zplodil v Nizozemsku nejméně 102 dětí prostřednictvím několika klinik a nejméně 80 dětí prostřednictvím soukromých dárců.

„Několikrát jsme ho oslovili, aby nám poskytl rozhovor, a na konci jsme mu dali právo na odpověď,“ řekl Allott. „Odmítl se vyjádřit k jakýmkoli tvrzením v seriálu.“ Meijer ve svém videu na YouTube přiznal, že účast v dokumentu odmítl, a dodal, že chce zůstat skromný a natočit svůj vlastní příběh.