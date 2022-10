Lotus Eletre: nové elektrické SUV dá stovku pod tři sekundy

Ať se nám to líbí, nebo ne, trendu SUV se přizpůsobují i značky, kde bychom to úplně nečekali. Nedávno to bylo Ferrari, nyní přišla řada na britský Lotus. Ten nyní odhalil model Eletre. Jedná se o první ze čtyř elektromobilů, které automobilka hodlá odhalit do roku 2028. Jen pro pořádek je nutno uvést, že i přes britské kořeny je dnes většinovým vlastníkem firmy čínský konglomerát Geely, který stojí například i za vozy Volvo nebo Polestar. Výroba novinky tedy bude probíhat v Číně.

Pro Lotus se jedná o premiéru mezi elektromobily, SUV i mezi čtyřdveřovými vozy. Nová řada má cílit na širší zákaznickou základnu, než tomu bylo u sportovních kupé, kterými se Lotus proslavil, byť orientace na svižné svezení zůstává. V nabídce budou tři varianty: Eletre, Eletre S a Eletre R. První dvě zmíněné disponují jedním elektromotorem, přičemž poslední z nich pohání dvojice motorů. Jednomotorové varianty dosahují výkonu 450 kW a maximální rychlosti 258 km/h. U silnější verze se dvěma motory je to dokonce 675 kW a 265 km/h. Zrychlení z nuly na sto proběhne za 4,5, respektive 2,95 sekundy. S obutými 20″ koly se můžeme těšit na dojezd 600 km (WLTP). Eletre R má dojezd nižší: 490 km. Další novinkou je operační systém Lotus Hyper OS, který najdeme jako první právě u modelu Eletre. Těšit se můžeme na pokročilou grafiku s podporou Unreal Engine nebo hudební zážitek díky certifikaci Dolby Atmos. Z hlediska interiéru lze vybírat z celkem 6 variant výbavy. Bude možné zvolit i ekologické materiály, jako je umělá kůže nebo recyklované čalounění. The Lotus Eletre

Watch this video on YouTube V základu najdeme elektricky polohovatelná sedadla, bezdrátové nabíjení telefonu nebo čtyřzónovou klimatizaci. Nechybí podpora Apple CarPlay nebo Android Auto. Hlavním ovládacím prvkem je 15,1″ dotykový OLED displej. Prodej Lotusu Eletre začne na vybraných evropských trzích už v průběhu příštího roku. V roce 2024 budou následovat i další kontinenty. Cena má v přepočtu začínat asi na 2,5 milionech Kč.