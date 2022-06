Lokalizační štítek AirTag se stal hitem. Na obzoru se rýsuje nástupce

Lokalizační štítek AirTag se stal v loňském roce jedním z překvapení, kterým se Apple vytasil na dubnové tiskové konferenci. Od té doby si získal spoustu příznivců, ale také odpůrců, a to především z řad bezpečnostních expertů. To ovšem nemělo negativní dopad na jeho popularitu, alespoň to tvrdí známý analytik Ming-Chi Kuo.

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2022