Light Phone III vás zbaví závislosti. Vystačí si s černobílým OLED displejem a základními funkcemi

Light Phone III je ideální telefon pro mobilní „závisláky“

Má černobílý displej a moc toho neumí

Problém je v tom, že stojí víc, než nový iPhone 15

Pokud potřebujete být „na drátě“, ale zároveň nechcete být otrokem sociálních sítí, webového prohlížeče a velké spousty barevných her, máte několik možností. Buď si na svém smartphonu vypnete mobilní data a zařadíte nejvyšší mód sebekontroly, nebo smartphone nadobro odložíte a vsadíte na „hloupý“ tlačítkový telefon. Někde na půli cesty se pak nachází odlehčený telefon od společnosti Light, který aktuálně přichází na trh ve třetí generaci.

Light Phone III: černobílý displej a několik „chytrých“ funkcí

Telefony od Light jsou malé, lehké a funkčně minimalistické. První dvě generace lákaly na displej z elektronického inkoustu, ta nejnovější využívá dotykovou OLED obrazovku opatřenou matným sklem. Zobrazovač je monochromatický a má úhlopříčku pouze 3,92″, díky čemuž je celý telefon neskutečně drobný – jeho fyzické rozměry jsou 106 × 71,5 × 12 mm, hmotnost 124 gramů. Potěšující je i základní odolnost IP54.

A co všechno Light Phone III umí? Jen to, co vám výrobce naservíruje, žádné aplikace doinstalovávat nelze. Základ jsou pochopitelně hovory a SMS, přítomná je i navigace, jednoduchý hudební přehrávač, podcasty, hlasové poznámky, kalendář, časovač, budík, hotspot a překvapivě i fotoaparát – vzadu se nachází 50Mpx kamerka, vpředu 8Mpx.

Přestože telefon podporuje sítě 4G a 5G, nepodporuje žádné sociální sítě, chatovací služby, webové stránky, dokonce ani žádný email. Internetové připojení využívá pouze při navigaci, při přehrávání podcastů nebo při funkci hotspot.

Překvapením je NFC čip, díky kterému lze bezkontaktně platit – autorizaci plateb i odemykání telefonu probíhá přes čtečku otisků prstů na horní straně. Light Phone III umí pojmout dvě telefonní čísla najednou, a to skrze jednu nano SIM a jednu eSIM.

O pohon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 doplněný o 6 GB RAM a 128GB úložiště. Do něj je možné například nahrát hudbu, kterou lze poslouchat přes bezdrátová sluchátka, Bluetooth konektivita naštěstí nechybí. Eneregii dodává vyměnitelný (!) 1 800mAh akumulátor, který se dobíjí skrze USB-C port na spodní straně.

Cena a dostupnost

A kolik Light Phone III stojí? Na to, co (ne)umí překvapivě hodně. Zatímco předchozí generace přišla na 300 dolarů (asi 8 300 korun s DPH), za novinku si výrobce řekne o neskutečných 799 dolarů (asi 22 tisíc korun). Pokud si jej předobjednáte do 15. července, získáte jej za polovinu této částky, a ještě si pořádně počkáte – první kusy budou expedované až v lednu roku 2025.