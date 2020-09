LG Wing 5G je nejbláznivější smartphone se dvěma displeji. Dává toto řešení smysl?

Společnost LG dnes představila nový smartphone, který je osazen dvěma displeji. Jmenuje se LG Wing 5G a jde na věc úplně jinak než konkurenční telefony – sekundární displej není schovaný v knížkovém krytu, ale vytáčí se zpoza hlavního zobrazovače. Telefon je první vlaštovkou projektu Explorer, v budoucnu bychom se měli dočkat i jiných podobně originálních zařízení.

LG Wing 5G: takovou konstrukci jsme tu ještě neměli

Na první pohled vypadá LG Wing 5G jako jakýkoliv jiný smartphone, jeho největší zvláštností je větší tloušťka, která činí 10,1 mm. Takto „tlusté“ obvykle bývají telefony s nadstandardně velkým akumulátorem, v tomto případě za vyšší tloušťku může netradiční otáčecí konstrukce se dvěma displeji. Hlavní displej je se základnou propojený čepem, který umožňuje jeho vytočení o 90°, čímž dojde k obnažení těla telefonu a hlavně sekundárního displeje.

Primární displej tvoří P-OLED panel s úhlopříčkou 6,8“ a rozlišením 1 080 × 2 460 pixelů, což znamená poměr stran 20,5:9. Na vyšší obnovovací frekvenci se bohužel nedostalo, v displeji je integrovaná čtečka otisků prstů. Okolní rámečky jsou přijatelně široké, displej nijak nenarušuje čočka selfie kamery. Ta se totiž v okolí hlavního displeje vůbec nenachází, je ukrytá v motorizovaném modulu, který se vysouvá z horní strany. Parametrově se jedná o 32Mpx snímač s optikou o světelnosti f/1.9.

Sekundární displej na uživatele vykoukne po otočení hlavního zobrazovače o 90°. Telefon tak získá tvar písmene T, přičemž spodní panel má přibližně čtvercový tvar. Jedná se o G-OLED zobrazovač s úhlopříčkou 3,9“ a rozlišením 1 080 × 1 240 pixelů.

LG WING: The Futuristic Form Factor

Watch this video on YouTube

Vyklápěcí displej, který může posloužit i jako grip pro fotoaparát

Jaké jsou benefity tohoto řešení? Na sekundárním displeji můžete mít zobrazenou klávesnici, která vám neukusuje prostor ve Wordu, Messengeru a dalších „psacích“ aplikacích. Nebo můžete na vedlejší displej přesunout rovnou celou konverzaci a na hlavním sledovat video. Při řízení automobilu vám zase může běžet na hlavní zobrazovači navigace a na sekundárním ovládací prvky multimediálního přehrávače. Oba displeje lze také využít pro zobrazení dvou běžících aplikací najednou, tudíž scénářů využití se nabízí celá spousta.

LG také pro dvojici displejů upravilo některé ze svých aplikací – v galerii fotografií vidíte na hlavním displeji otevřenou fotografii v celé její kráse, zatímco na spodním displeji se zobrazuje seznam snímků, popř. editační funkce. V některých hrách by mělo být možné využít vedlejší obrazovku k zobrazení dodatečných funkcí (například mapy v závodních hrách), tyto funkce však budou muset vývojáři nejprve implementovat.

LG také využívá nezvyklou konstrukci telefonu k pořizování fotografií – telefon lze držet na výšku za spodní část a přitom fotit v režimu naširoko. LG toto řešení nazývá Gimbal Motion Camera, k focení superstabilizovaných snímků a videa využívá 6 pohybových senzorů. Tělo telefonu se sekundárním displejem v tomto případě slouží jako kardanová rukojeť, na jejímž displeji lze zobrazit citlivý joystick pro ovládání úhlu kamery, tlačítko zámku otřesů nebo tlačítko pro zapnutí režimu sledování pohybujících se objektů.

LG Wing 5G má na svém těle celkem tři fotoaparáty s následující konfigurací:

Hlavní 64Mpx kamera s optickou stabilizací a clonovým číslem f/1.8

Širokoúhlý snímač s rozlišením 13 Mpx, úhlem záběru 117° a světelností f/1.9

Širokoúhlý snímač s rozlišením 12 Mpx, úhlem záběru 120°, světelností f/2.2 a velkými pixely 1,4 mikronu

Těžký, ale nečekaně odolný

LG tvrdí, že otočný mechanismus je velmi odolný, svoji spolehlivost údajně prokázal v testu 200 tisíc vytočení. Základní odolnost má překvapivě i celý telefon – disponuje krytím IP54 (částečná odolnost vůči prachu a prosti stříkající vodě) a armádní odolností MIL-STD 810G. Počítejte ale s tím, že se telefon pronese, váží 260 gramů.

Uvnitř telefonu tepe čipset střední třídy Qualcomm Snapdragon 765G s podporou sítí 5G. Čipsetu je k ruce 8 GB RAM, vnitřní úložiště bude nabízeno v kapacitách 128 nebo 256 GB. Paměť není konečná, lze ji rozšířit microSD kartou. Kromě 5G je bezdrátová konektivita telefonu zajištěna Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 a NFC, kabelem připojíte USB-C příslušenství. Touto cestou se dobíjí i integrovaný akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, podporován je rychlý standard Qualcomm Quick Charge 4.0+. Nechybí ani bezdrátové nabíjení. LG Wing 5G běží pod operačním systémem Android 10.

Cena a dostupnost

LG Wing 5G půjde do prodeje již tento měsíc, zatím však pouze v Jižní Koreji v modré a šedé barvě. Cena by se měla pohybovat okolo 1 000 dolarů (asi 22 500 korun bez DPH), zatím však oficiálně oznámena nebyla. S prodejem se nicméně počítá globálně, do Evropy by se měl dostat v horizontu několika týdnů, dostupnost v ČR je zatím s otazníkem.